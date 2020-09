Roditelji ubijenog Stefana prvi put OČI U OČI sa krvnicima: Evo šta im je na suđenju reklo dete koje im je UBILO SINA

Nikola B. je delimično priznao krivično delo za koje ga terete, dok je Mitar P. ostao pri svojoj izjavi da nije učestovao u ubistvu i sve negirao.

"Jedva smo smogli snage da gledamo ubice našeg sina, da slušamo njihovu sramnu odbranu o tako surovom prebijanju i na kraju i ubistvu, ali zbog Stefana moramo da izdržimo do kraja suđenja", rekao je Nenad Filić, otac pokojnog Stefana, osamnaestogodišnjaka koga su do smrti prebili dvojica mladića ispred noćnog kluba u Velikoj Plani početkom februara.

Pred Višim sudu u Smederevu danas je održano pripremno ročište u slučaju ubistva Filića, za koje su okrivljeni Nikola B. (20) i Mitar P. (20) iz Velike Plane.

Oni su, kako se sumnja, mučki pretukli Stefana 2. februara ove godine, ispred lokala "Borodolom" u Velikoj Plani. Nasilnici su nasrnuli najpre na Filićevog mlaćeg brata i druga, a zatim se umešao i Filić želeći da ih rastavi, ali je sukob mladića po svemu sudeći eskalirao.

Nesrećni Stefan, inače maturant Ekonomske škole u Velikoj Plani, preminuo je od posledića povreda koji su mu nasilnici naneli.

Nikola B. i Mitar P. su posle hapšenja saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani, ali su tada bili osumnjičeni za nanošenje teških telesnih povreda. Međutim, posle smrti Stefana Filića sagledane su sve okolnosti događaja, pa je slučaj prešao u nadležnost Višeg tužilaštva u Smederevu, koje uhapšene tereti za teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna od najmanje deset godina zatvora ili doživotna robija.

Kako je ispričao Stefanov otac, Nenad Filić, na suđenju u utorak, koje je bilo zatvoreno za javnost, u sudnici su se pored optuženih našli i on, njegova supruga tačnije majka mučki ubijenog mladića, ali i njegov maloletni brat A. F. koji je bio svedok ovog jezivog zločina.

- Najteže nam je bilo kada smo morali da slušamo neke delove u optužnici koji su bili u vezi sa ubistvom našeg Stefana, a da ih do sada nismo ni znali. Još gore je što je mlađi sin sve to morao da sluša. Njihova odbrana je pričala laži, jer im je to posao, ali mi verujemo našem mlađem sinu i brojnim svedocima - priča otac Nenad.

Odbrana optuženih pokušala je sudu da priloži snimak na kome se navodno vidi kako je izgledala tuča kobne večeri. Međutim, kako je rekao otac Nenad Filić, sud je odbio taj snimak.

Kako je on ispričao, Nikola B. je delimično priznao krivično delo za koje ga terete, dok je Mitar P. ostao pri svojoj izjavi da nije učestovao u ubistvu i sve negirao.

- Nikola B. je rekao na suđenju da se kaje za ono što je uradio i izjavio nam je saučešće. Moram ovo da kažem, ali to nam sada ne znači ništa kada našeg Stefana više nema. Mitar P. ništa neće da prizna, takoreći pravi se lud, da on to veče ništa ništa uradio - naveo je otac.

Pored sve tuge koja porodica Filić nosi sa sobom zbog gubitka starijeg sina, ostaje im nada da će pravda biti zadovoljena.

- Mnogo nam znači podrška prijatelja, rođaka, ali i tužioca koji nas stalno uverevaju da će do detalja proveriti sve, tačnije da nasilnici neće proći nekažnjeno - kaže otac.

Majka preminulog Stefana jedva je smogla snage da prisustvuje suđenju.

- Mi se kao porodica borimo da što manje mislimo o tome i da uvek budemo u obavezama kako nam ne bi navirala sećanja. Sada posle ovog suđenja, jako smo rastrojeni trebaće nam vremena da se oporavimo. Naš smisao života je izgubljen, jedino zbog mlađeg sina moramo da se borimo da ostanemo jaki i njega izvedemo na pravi put, a možemo da zamislimo kako je tek njemu koji je gledao dok mu ubijaju brata - tužno je ispričao otac.

Kako je Nenad Filić naveo od početka podizanja optužnice nada se da će pravda biti zadovoljena i da će ubice njegovog sina dobiti kaznu koju zaslužuju.

- Očekujem da će se naći pravda, verujem tužiocima, oni mi ulivaju nadu. Da su ovi nasilnici ranije sankcionisani za druga dela koja su činili verovatno se ovo nikada ne bi desilo našem sinu - naveo je otac.

Porodica se sedam meseci nakon gubitka sina i dalje pita zbog čega je neko ubio tako divno i mirno dete kao što je bio Stefan.

- I dalje ne mogu da se pomirim sa tim da su oni ubili našeg sina jer je hteo da smiri sukob. On ih je lepo zamolio, ne razumem zašto su morali i njega da napadnu kasnije. Stefan je uvek bio vesele naravi, sigurno ih nije uvredio - dodao je Nenad Filić.

Podsetimo, u optužnici se navodi da su okrivljeni mladići zadali više udaraca pesnicama u glavu Stefanu Filiću. Dok je ležao na pločniku, optuženi Nikola B. ga je šutnuo nogom u glavu. Policija je stigla dva minuta kasnije, a kobni događaj zabeležila je sigurnosna kamera kluba.

Optuženima se pritvor produžava do sledećeg suđenja koje je zakazano za 23. oktobar u Višem sudu u Smederevu.

Podrška od komšija, prijatelja...

Iako je današnje suđenje bilo zatvoreno za javnost, u Višem sudu, pojavio se veliki broj komšija, prijatelja, porodice, koji je želeo da pruži podršku porodici ubijenog Stefana.

- Oni su svi ušli u sudnicu, niko od obezbeđenja se nije loše ponašao prema nama, međutim kasnije je sudija rekao da je suđenje zatvoreno za javnost i morali smo da izađemo. Svakako nam mnogo znači ova podršaka, kada znamo da su svi na strani pravde - ispričala je za "Blic" tetka Stefana Filića.