ČEKALI SMO SINA DA NAM DOĐE NA VIKEND! Potresna ispovest oca stradalog pilota MIG-a 21!

Stjepan Krsnik, otac poginulog majora Vojske Srbije, kaže za Kurir da je Dejan bio njihov ponos i vrhunski pilot, koji je časno služio državi

Čekali smo sina da nam za vikend dođe u posetu, ali dogodio se taj prokleti petak. Ništa više ne može da vrati našeg Dejana. Bio je naš ponos i vrhunski pilot.Ovim rečima počeo je bolnu ispovest za Kurir Stjepan Krsnik, otac majora Dejana Krsnika (49), koji je u petak poginuo zajedno sa kapetanom prve klase Zvonkom Vasiljevićem (43), kada se vojni avion "mig 21" srušio u selu Brasina kod Malog Zvornika.

Nadali se

- Čim smo čuli da je pao "mig 21", znali smo da je Dejan u njemu. Tokom čitave karijere leteo je isključivo u ovom tipu aviona. Nada da je živ trajala je od onog trenutka kada smo na vestima čuli da se jedan pilot katapultirao. Mislili smo da je živ - kaže Stjepan sa gorčinom u glasu i dodaje: - Nadali smo se čudu, ali sve se srušilo kada su nam na vrata zakucali komadant i Dejanov kolega. Čim smo ih ugledali, znali smo da je poginuo. Tada su svi počeli da dolaze i da nam izjavljuju saučešće, čitav vojni i državni vrh imao je reči utehe za nas.

Nesrećni otac kaže da je sina poslednji put video pre dve nedelje, kada je bio kod njih da ih obiđe.

- Dejanova majka, a moja supruga, teško je bolesna, a ni ja nisam dobrog zdravlja. Planirali smo da sad za vikend ponovo dođu kod nas, ali desila se tragedija - priča Stjepan, koji je i sam bio vojnik. On kaže da je svom unuku, Dejanovom sinu jedincu, koji je krenuo očevim stopama i upisao pilotsku akademiju, pokušao da objasni da je njihov poziv takav - rizičan.

- Služimo državi časno i moramo biti spremni i na ovakve stvari. Verujem da su moj sin i njegov kolega do poslednjeg trenutka ostali u avionu kako on ne bi pao na kuće i kako bi izbegli civilne žrtve - kaže neutešni otac i dodaje da se nada da će istraga uskoro otkriti zbog čega se "mig" srušio.

Prikupljeni dokazi

Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je juče da su prikupljeni svi materijalni dokazi i da je pronađen snimač parametara leta aviona. - Snimač parametara leta se sada iščitava i videće se šta je zabeležio. On je u dobrom stanju i to je neka vrsta crne kutije, na osnovu koje će se videti na kojoj visini je avion leteo i kojom brzinom. Komisije sada proučavaju dokaze, a oni će zatim biti dostavljeni tužilaštvu - rekao je Vulin i dodao: - Odluku o katapultu oba pilota donosi onaj ko komanduje letelicom. Istraga će pokazati da li su se piloti katapultirali. Komandant vazduhoplova je bio major Krsnik, on je nastavnik letenja - objasnio je ministar.