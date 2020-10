DRAMA NA ŽEŽELJEVOM MOSTU U NOVOM SADU - Slučajni prolaznik spasio ženu od sigurne smrti (VIDEO)

View this post on Instagram

Danas nešto pre 15 časova odigrala se prava drama na sredini Žeželjevog mosta. Za sada nepoznata ženska osoba visila je sa ograde mosta i jedva se držala, u tom momentu je pritrčao prolaznik koji je povukao, a onda pozvao u pomoć još nekoliko osoba koje su ženu izvukle na sigurno. Nije poznato da li je žena želela sebi da oduzme život ili je slučajno pala preko ograde.