ZVALI SU GA BEOGRADSKIM PRINCEM I LEPKOM ZA ŽENE! Tačno pre 28 godina ubijen je Knele, a njegova smrt u apartmanu 331 još uvek je misterija

Danas je 28. godišnjica smrti Aleksandra Kneževića Kneleta, princa asfalta, idola mladih devedesetih, koji su želeli sve i odmah. Ostavio je neizbrisiv trag koji i danas traje. Njegovo ubistvo još nije rasvetljeno, objavljeno je danas na Fejsbuk stranici Legende devedesetih koja podseća šta se dešavalo na beogradskom asfaltu te burne decenije prošlog veka.

Aleksandar Knežević Knele rođen je 27. aprila 1971. godine u porodici Vladanke i Dušana Kneževića kao prvo od dvoje dece.

U osnovnoj školi je bio odličan đak, a kada je imao dvanaest godina jedva je preživeo penicilinski šok.

Pet godina kasnije je zbog svog mladalačkog revolta sevnuo blic foto-aparata u oko i gotovo oslepeo.

Na Voždovcu je bio poznat kao sportista i vatreni navijač Crvene zvezde. Krajem osamdesetih upoznaje Voždovčanina Đorđa Božovića zvanog Giška, sa kojim postaje veliki prijatelj.

Knele se najčešće družio sa ljudima poput Radovana Lagundžina zvanog Žabac, Romea Savića, zatim Mirka Tomića zvanog Bosanac, a bio je vrlo blizak sa ubicom Ljube Zemunca, Goranom Vukovićem zvanim Majmun, podseća Vikipedija na srpskom jeziku.

Pošto se aktivno družio sa Giškom i Dugim Lainovićem, Knele se 1991. godine pridružio Srpskoj gardi i otišao na ratište u Borovo selo kraj Vukovara. Zajedno sa Giškom i Branislavom Matićem Belim bio je učesnik čuvenih demonstracija 9. marta. 1991. godine u Beogradu.

Iste godine pošto je Knele želeo da ima udela u poslovima oko auto-otpada dolazi u sukob sa poznatim velegradskim kockarom Zoranom Kovačevićem Kočom. Sukob ove dvojice kulminirao je kada ga je posle kraće rasprave u prepunom klubu "Tifani" mladi Knežević upucao u noge.

Maja meseca 1992. godine ispred kafića "Freska“ u ulici Vuka Karadžića broj 12. posle žestoke svađe i vređanja na nacionalnoj osnovi Milan Janković, momak iz Bijelog Polja, ranio je Kneleta u predelu prepona. Nakon ovog ranjavanja Knele je napadnut i u jednoj auto-mehaničarskoj radnji i samo je pukom srećom izbegao smrt.

Bio je učesnik mnogih pucnjava po Beogradu, učestvovao je u obračunu ispred restorana "Poslednja šansa“ i diskoteke "Luv“ na Voždovcu.

Nedugo zatim ispred kluba "Nana“ na Senjaku, dve maskirane osobe, naoružane kalašnjikovima, istrčavši ispred Kneletovog poršea ispalile su više hitaca. I ovog puta Knele je imao sreću pošto se podvukao pod volan automobila, pa je prošao samo sa ogrebotinom, dok je porše bio oštećen na više mesta.

Nedugo posle svih ovih događaja, Knežević je jedne noći u prepunoj kockarnici hotela Jugoslavija, naočigled svih gostiju sa ruke jednog gosta uzeo skupocen sat „roleks“ i ključeve džipa „rengler“. Čovek kome je Knele uzeo sat i džip zvao se Miodrag Cvetinović inače zet Radeta Ćaldovića Ćente.

Žene su se lepile za njega

Knele je veoma voleo žene i one su se nekako lepile za njega. Imajući u vidu da je bio sportski građen, da je "pokrenuo" takozvani "dizel" modni trend i da je važio za opasnog momka, devojke su imale toliko interesovanje za njega da i dan danas mnoge tvrde da su bile sa njim ili čak i verene za njega.

-Knele i ja smo imali zajedničke devojke, ali to su bile devojke za veče. One su služile za više večeri, kad zatrebaju vrtele su se oko nas. Tu su bile bukvalno kad nam koja zatreba - rekao je Lepi u istom intervjuu i dodao: "On se jako vezivao za devojke, voleo je lepe devojke, a bio je i sam lep momak, zgodan imao je foru za njih tako da je imao stalne devojke a i one povremene koje je privodio, zaključio je on.

Kneletova smrt i dan-danas je misterija

Izrešetan je i ostavljen na podu hotelske sobe beogradskog hotela "Hajat". Knele je bio sportski tip, redovno je trenirao i voleo je da pesnicama dokazuje moć. Zoran Branković Lepi, jedan od najboljih Kneletovih drugara, pričao je da je toliko voleo da se bije da su čak i njih dvojica imali okršaj. Međutim, kako objašnjava, Knele se nije zaustavljao samo na pesnicama.

-Vremenom, kada je počelo oružje, voleo je da nosi po dva pištolja, voleo je da rani bilo koga, samo da ga rani - ispričao je Lepi, preneo je Mondo. Knele je poslednjih meseci svog života živeo u beogradskom hotelu "Hajat", u kome je i ubijen pod sumnjivim okolnostima. Naime, 28. oktobra 1992. godine, na podu sobe 331 njegovo izrešetano telo pronašla je sobarica.

Policajac koji je vršio uviđaj tada je izjavio:

-Bio sam na uviđaju u sobi 331 hotela Hajat kada je Knele ubijen. Ležao je na stomaku, upucan s leđa. Mislimo da su u sobi bile dve osobe, jedna koja je očigledno imala nešto da mu saopšti i stajala je ispred njega, i druga, koja mu je stavila pištolj na potiljak i naterala ga da klekne na kolena. Na ogledalu je bio ispisan broj 1, što je možda bila poruka da je Knele prvi sa spiska za odstrel, objašnjava ovaj policajac.

S druge strane, pre dve godine otkriveni su tajni policijski spisi u kojima stoji navodno izjava Radoslava Trlajića zvanog Bata Trlaja u kojoj objašnjava da je Knele bio u sukobu sa Mišom Cvetanovićem zbog džipa koji je oteo.

-Miša je došao kod Kneleta u hotel da se, navodno, sporazumeju oko kola. Kada su ušli u Kneletovu sobu, Miša ga je na prepad ubio s leđa, pucajući iz Ćentinog kolta - navodno je izjavio Trlaja i podsetio da je Miša bio kum Radeta Ćaldovića Ćente. Miša Cvetanović jeste bio osumnjičen i priveden za ubistvo, ali je ubrzo pušten iz pritvora i nestao.

Otac Aleksandra Kneževića Kneleta, Dušan Knežević veruje da iza ubistva njegovog sina stoji država i kako je svojevremeno poručio nakon "lične istrage koju je pokrenuo", jedino bi bivši načelnik DB Radomir Marković mogao da otkrije ko je ubio Kneleta.