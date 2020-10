Otac Lazara I, koji je 17. oktobra izrešetao Šarca, nekoliko dana pre zločina prijavio nestanak svog sina. Lazar je u međuvremenu u "štek" stanovima pripremao ubistvo, sumnja se da je još u Srbiji

Lazar I. (23) iz Kraljeva, koji je 17. oktobra izrešetao Aleksandra Šarca (35) u garaži Tržnog centra "Ušće" na Novom Beogradu, nekoliko dana pre zločina je nestao i niko nije znao gde se nalazi!

Sumnja se da je Lazar za to vreme u "štek" stanovima u Beogradu pripremao ubistvo Šarca, pripadnika pljačkaške bande "Pink Panter".



U policiji veruju i da je Lazar posle zločina ostao da se krije u Srbiji.

Bacio pištolj

Kako mediji saznaju od izvora iz istrage, Lazarev otac je početkom oktobra pozvao policiju u Kraljevu i prijavio da je njegov sin nestao i da se već nekoliko sedmica nikom ne javlja.

- Na pitanje inspektora zašto ranije nije prijavio da je Lazar nestao, otac je odgovorio da se i ranije dešavalo da njegov sin ne bude kod kuće po nekoliko dana, ali nikada toliko dugo - rekao je sagovornik.

Policija je nakon toga počela potragu za Lazarom, a zatim je 17. oktobra u garaži tržnog centra maskirani napadač ispalio dva hica u glavu Aleksandru Šarcu. Tokom uviđaja, na pištolju koji je ubica bacio u blizini tržnog centra pronađen je Lazarev DNK.

Za njim je odmah izdata poternica, ali se Lazar i dalje nalazi u bekstvu, dok je Šarac deset dana nakon ranjavanja preminuo u Urgentnom centru u Beogradu.

- Istragom je utvrđeno da je Lazar nakon pucnjave u "Ušću" koristio nekoliko "štek" stanova u Beogradu i okolini, koje je iznajmio pre zločina. Zbog mogućnosti da želi da pobegne iz Srbije, posebna pažnja je usmerena na proveru eventualnih falsifikovanih dokumenata na graničnim prelazima. Naravno, postoji mogućnost i da je Lazar pobegao iz zemlje "divljim" putevima, kroz šumu ili preko Drine, ali postoje ozbiljne indicije da je i dalje u Srbiji - objasnio je izvor.

On dodaje i da je Lazar pre zločina bio u kontaktu sa članovima jedne moćne kriminalne grupe iz Crne Gore, što može ukazati na naručioca ubistva.

Podsetimo, Šarac se 17. oktobra oko 16.30 dovezao svojim blindiranim "mercedesom" u garažu tržnog centra.

- Vozilo je parkirao na mestu za invalide i ušao u zgradu. Posle nekoliko časova vratio se u garažu i krenuo ka kolima. Lazar mu je tada prišao s leđa i ispalio mu dva hica u potiljak - rekao je izvor.

Sigurnosne kamere su snimile napadača, koji je na sebi imao hiruršku masku, kačket i narandžastu jaknu. Na snimku je zabeleženo i kako on pored tržnog centra baca pištolj "brauning" sa prigušivačem i beži u pravcu Save, ka Brankovom mostu, gde ga je najverovatnije čekao saučesnik.

Opljačkao zlataru

Šarac je, inače, bio u žiži javnosti i u februaru 2017, kada je sa Urošem I. uhapšen zbog sumnje da su, kao članovi bande "Pink Panter", u septembru 2016. opljačkali juvelirnicu "Eleuteri Sant Andrea" u Milanu i ukrali nakit vredan više stotina hiljada evra.

Italijanska policija tada je objavila i snimak pljačke sa nadzorne kamere, na kom se vidi Šarac kako ulazi u lokal i traži da mu radnica juvelirnice pokaže skupoceni nakit. On je zatim obara na zemlju, vezuje selotejp trakom, a njegov saučesnik Uroš tada utrčava u zlataru, otvara sef i zajedno uzimaju skupoceni plen. Italijanska policija je tokom uviđaja na licu mesta pronašla otiske prstiju jednog pljačkaša, ali pošto to nisu bili otisci Aleksandra Šarca, on je u tom slučaju oslobođen, usled nedostatka dokaza.