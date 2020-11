Zločin koji se pre dva dana dogodio u Aranđelovcu pažnju javnosti je privukao zbog priče koja je prethodila ubistvu Dragana Pavlovića (48), na kojeg je pucao komšija i drug Saša Radovanović (49). Otac osumnjičenog tvrdi da je Sašu Dragan dugo maltretirao.

Naime, Pavlovića je na kućnom pragu ubio drug iz detinjstva Saša Radovanović. Iako je Pavlović imao kriminalni dosije koji broji i dva ubistva, zbog kojih je 15 godina proveo u zatvoru motiv ovog zločina i dalje nije poznat.

Otac osumnjičenog tvrdi da su ubistvu prethodile razmirice i ucene, kao i da je Dragan dugo maltretirao njegovog sina.

Te kobne noći Dragan je Sašu, navodno, presreo i pretukao na Bukulji, što je bila kap koja je prelila čašu.

Živorad Radovanović, otac Saše Radovanovića, ispričao je za TV Pink da je njegov sin došao u kuću i uzeo lovačku pušku.

- Ja sam istrčao gore, znao sam šta se desilo kada je pucao, pa sam se plašio da ga nije ubio - rekao je Živorad.

Saša je nakon prvog metka iz lovačke puške ispalio i drugi.

- On je istrčao, kaže "Moram da ga overim, jer ako ostane živ, on će nas sve pobiti". I tako je uradio, samo što je pucao stiže milicija, on bacio pušku, digao ruke, predao se i gotovo. Ja kažem njima posle, on bi se predao i da niste vi došli, ali ja sam vas zvao za svaki slučaj, da se nešto još gore ne desi - prisetio se Živorad.

On tvrdi i da je ubijeni Pavlović njegovog sina terao da za njega obavlja kriminalne poslove.

- Kada je ovaj otišao u zatvor i došao, ponovo su se družili, i sve je to išlo dok on nije pravio plan da se prodaje droga i da moj sin bude glavni tamo, da proizvodi drogu. Njegov je otac sa Radan planine, da tamo pravi laboratorije, ovaj nije hteo... Ovaj moj ima dve ćerke, troje unučadi - kazao je Živorad.

Upitan zašto Dragana nisu prijavili policiji Živorad kaže:

Nisam zato što moj sin kaže "Ćale, ako me prijaviš, on će mene da ubije negde, nećete ni da znate, ili će nekog od vas da ubije".

Komšije su uglavnom potvrdile Živoradovu priču.

Osumnjičenom Radovanoviću se na teret stavlja i nelegalno posedovanje oružja. Više javno tužilaštvo u Kragujevcu odredilo mu je pritvor.

Podestimo, Dragan Pavlović je bio dobro poznat u Aranđelovcu kao osuđivani kriminalac i veliki nasilnik. Komšiluk je zazirao od njega. U zatvoru je proveo više od 15 godina zbog ubistva, a poznat je i kao kanibal, jer je zatvorskom kuvaru zubima odgrizao uvo.