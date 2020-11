TVRDI DA JU JE ZAKOPAO, ALI DA JOJ NIJE PRESUDIO: U Italiji je zbog ubistva lepe Ukrajinke UHAPŠEN SRBIN! Viktorija je omamljena, pa NASMRT IZBODENA

Ukrajinka Viktorija živela je nekoliko godina u Italiji, a radila kao barmen u jednom restoranu u tom italijanskog gradu i kao negovateljica.

Krvavi tragovi na tepihu i vlasi plave kose za koje se veruje da pripadaju Ukrajinki Vikotiji V. (42), za čije je ubistvo osumnjičen K. B. (60) poreklom iz Srbije, trebalo bi konačno da rasvetle jeziv zločin u Breši.

Ukrajinka i K. B. bili su u emotivnoj vezi i nekoliko godina su živeli u kući K. B. u kojoj je, kako veruju italijanski istražitelji, on presudio nesrećnoj Ukrajinki, inače negovateljici i barmenki koja je u Italiji živela poslednjih nekoliko godina.

Policija je nakon saznanja o vezi njih dvoje želela da razovara sa K. B. u vezi okolnosti njenog nestanka. Zatekli su ga, potpuno iznenada, kako u kesama za smeće pokušava da se otarasi tepiha iz stana. Upravo ovaj dokaz, piše "Breša Tudej" mogao bi da stavi tačku na jeziv zločin. Veruje se da je prostirku širine dva i dužine tri metra K. B. iskoristio kako bi se otarasio tela.

Viđeni zajedno prošle srede

Viktorijini prijatelji, kao i istražitelji, veruju da bi motiv njenog ubistva mogao da se krije upravo u odnosu koji su Ukrajinka i muškarac srpskog porekla imali proteklih nekoliko meseci.

Njih dvoje navodno mesecima nisu bili u vezi, ali 60-godišnjak to nije mogao da prihvati zbog čega se veruje da ju je ubio. Zajedno su viđeni poslednji put u prošlu sredu u jednom lokalu, a poslednji signal njenog mobilnog telefona lociran je u njegovom stanu.

Telo pronađeno zakopano

Telo nesrećne žene pronađeno je zakopano nedaleko od stana u kom je lociran poslednji signal mobilnog telefona. Navodno je uhapšeni muškarac pred tužiocem otkrio mesto na kom je zakopao Ukrajinku, ali istovremeno nije priznao da joj je presudio.

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da ju je ubica najpre omamio udarcem u glavu, a zatim je nekoliko puta izbo nožem sve dok nije zadobila povrede od kojih je preminula.

Nakon toga, telo je zakopao na jednom napuštenom imanju nedaleko od svog sana.

I pored toga, K. B. nije priznao ubistvo, čak iako su u njegovoj kući pronađeni krunski tragovi.

Istražitelji sada pokušavaju da odgonetnu da li je zločin planiran unapred i do tog podatka će najverovatnije doći kada otkriju kada je otkopana rupa u kojoj je sakriveno telo. Takođe, ispituje se da li je ubica imao saučesnika koji mu je pomogao da se reši beživotnog tela žene.

Nestanak prijavio prijatelj

Italijanska policija pratila je K. B. dva dana nakon što je jedan Viktorijin prijatelj prijavio njen nestanak. Ona je 4. novembra prijateljici rekla da ide da se sretne sa K. B, nakon kojeg joj se izgubio svaki trag.

Nekoliko dana kasnije, policija je K. B. uhvatila kraj jednog kontejnera dok je unutra ubacivao tepih sa tragovima krvi i kesu u kojoj je bila krvava odeća.

Kako prenose ukrajinski mediji, policiji je bilo potrebno više od dva sata da otkopa telo nesrećne žene. Prvi rezultati istrage pokazuju da je bila mrtva već nekoliko dana.

"Ružan je, ali su se žene tukle oko njega"

Prijatelji ubijene kažu da je Viktorija upoznala K. B. pre tri godine, kada su otpočeli ljubavnu vezu, a uskoro i zajednički život. Prema njihovim rečima, K. B. nije voleo Viktorijine prijatelje i stalno je pravio probleme...

Oni kažu da on u Italiji živi već duže vreme i da je imao radnu dozvolu, a italijanski mediji su naveli da je u toj zemlji proteklih 40 godina.

- Bio je namćor, veoma neprijatna osoba. On je nizak i ružan, ali iz nekog razloga žene su se bukvalno tukle oko njega. Pre Viktorije bio je u vezi sa još dve Ukrajinke. Ima i porodicu. Ne znam gde mu je ta bivša žena, ali znam da mu deca žive u Italiji - rekao je Viktorijin prijatelj koji je želeo da ostane anoniman.

Prijatelj ističe da je Viktorija pre nekoliko godina došla u Italiju u potrazi za poslom. Ostavila je u domovini starijeg sina i ćerkicu koja i dalje ide u osnovnu školu. O njima brinu njeni roditelji.

- Otkako je njega upoznala mnogo se promenila. Izgubila je na kilaži, a stalno se šalila kako je hrana u Italiji loša i da je zato smršala - priseća se prijatelj.

On kaže i da je delovalo da su u idiličnoj vezi, ali nije bilo baš tako.

- K. B. je nju tukao, više puta krvnički. Međutim, ona mu je to uvek praštala - tvrdi prijatelj.

Veruje da je razlog za nasilje bila ljubomora.

- Ona je prelepa, a on... Međutim, ona se nikom nije žalila. Sve je držala u sebi, do pre par nedelja kada više nije mogla da ga trpi i ostavila ga je. Iznajmila je stan, želela je da živi mirno i da joj deca dođu. Za to vreme su se izgleda sreli par puta i pričali. Navodno izgladili odnose, a onda je otišla još jednom da se vidi sa njim i to kod njega kući i više se nikad nije vratila - kaže prijatelj.

Pisali joj čestitke, nije odgovarala

Dok je za Viktorijom trajala opsežna potraga, mnogi njeni prijatelji nisu ni znali da je nestala. Ona bi 11. novembra proslavila rođendan. Njen Fejsbuk profil bio je pun čestitki sa najlepšim željama, ali Viktorija na njih nije odgovarala, jer je, kako se veruje, nekoliko dana pre toga krvnički ubijena.