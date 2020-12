ZAVEO LEPU, A SIROMAŠNU, PA JE PODVODIO! Otkrivena mračna tajna šabačke kafane: Policija zatekla devojku NA GOMILI SA TROJICOM KLIJENATA

Vlasnici ovog kupleraja Velimir G. (57), njegova supruga Estera G. (49) i njihov konobar N. O. (41) uhapšeni su 29. novembra nakon što su u kafani zatečene četiri mlade devojke "na gomili" sa tri klijenta. Jedna od njih četiri je Markova devojka i utvrđeno je da je on uzimao procenat od svakog klijenta koji je bio s njom!

Izvor iz istrage kaže da se Marko, kao i ostali uhapšeni, tereti za trgovinu ljudima, za šta im preti od pet do 12 godina robije. - Marko je pre nekoliko meseci zaveo siromašnu, ali veoma zgodnu devojku s juga Srbije. Iskoristio je njenu naivnost i teške materijalne prilike, pa ju je nagovorio da prodaje svoje telo u kafani u Majuru. Dogovorio se sa Esterom, koju svi zovu madam Stela, da mu da deo novca od svake mušterije koja bude s njegovom devojkom - objasnio je naš izvor.

Prema njegovim rečima, četiri devojke koje su zatečene u madam Stelinoj kafani imale su veliki broj mušterija svakog dana.

- Imaju između 18 i 25 godina i zaista su sve četiri lepe i zgodne, ali su zbog teških porodičnih i materijalnih prilika uvučene u pakao prostitucije. Klijenti su za pola sata plaćali 70 evra, a za sat 100 evra. Devojke su imale svoje "radno vreme", pa su tako na dnevnoj bazi, za osam sati, zadovoljavale u proseku od pet do sedam mušterija. Iako se nijedna od tih devojka nije žalila da je na to bila primorana, neverovatno je da su baš sve svojevoljno pristajale na takav užasan tempo - kazao je naš izvor.

Inače, kafana bila je poznata po prostituciji i posećivali su je bogati i viđeniji ljudi iz Šapca i okoline.

Počelo saslušanje klijenata

U Višem javnom tužilaštvu u Šapcu počelo je saslušanje svedoka koje će po svemu sudeći trajati nekoliko dana, s obzirom na to da je poduži spisak onih koji su bili sa devojkama iz "Zlatne grede". Inače, od 2016. i devojke i klijenti kažnjavaju se prekršajno po Zakonu o javnom redu i miru. Tako i jedni i drugi mogu biti kažnjeni novčano, od 50.000 do 150.000 dinara, ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.