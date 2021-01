Malčanski berberin je osuđen na DOŽIVOTNU ROBIJU, ali da li će i umreti u ćeliji: Šta kaže zakon, može li na slobodu pod jednim uslovom?

Slučaj koji je pre više od godinu dana potresao Srbiju, konačno je dobio svoj epilog.

Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, dobio je doživotnu kaznu zatvora, a tu odluku doneo je danas Viši sud u Nišu zbog više počinjenih krivičnih dela obljube.

Viši sud u Nišu Jovanoviću, koji je zbog ranijih krivičnih dela proveo 22 godine u zatvoru, izrekao je doživotnu robiju. Ninoslav Jovanović je već dva puta robijao zbog silovanja, otmice i zlostavljanja, jednom 10, a drugi put 12 godina. Nakon presude, izjavu su dali majka i otac devojčice koji su rekli da su veoma srećni ovakvim ishodom i da je će sada biti lakše i svakom drugom detetu koje je prošlo isto što i mala Monika.

Poslednju žrtvu, malu Moniku, kidnapovao je 20. decembra 2019. godine na putu do škole. Sa njom se krio po zemunicama, napuštenim kućama i vikendicama na Na potezu od Niša do Knjaževca. Devojčica je posle potere u kojoj su učestvovali pripadnici MUP-a i Vojske Srbije, Žandarmerija i brojna udruženja građana, lovaca i planinara, pronađena 28. decembra 2019. godine u Pasjači, kod Niša. Jovanović je sedam dana kasnije uhvaćen na seoskom groblju u svom rodnom selu Malča.

Doživotna kazna zatvora uvedena je izmenama Krivičnog zakonika u decembru 2019.

Ministarstvo pravde usvojilo je u maju 2019. godine predlog Fondacije "Tijana Jurić", koja nosi ime po petnaestogodišnjoj devojčici koja je silovana i ubijena, da se u krivična dela sa najstrožim zaprećenim kaznama ubroje teško ubistvo, silovanje, obljuba nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem sa smrtnih ishodom.

Takođe, doživotna kazna zatvora proširena je i na sva druga krivična dela za koja je prema važećem zakonu predviđena kazna od 30 do 40 godina. Ta dela su ubistva predstavnika najviših državnih organa, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, terorizam...

Predviđeno je da osuđenik na doživotni zatvor može uslovno da se otpusti nakon izdržanih 27 godina zatvora, što može važiti i za Malčanskog berberina, a ukoli bi bio pomilovan Ninoslav Jovanović bi tada imao 73 godine. Naravno, ova odredba ne znači da će to sigurno biti tako, postoji mogućnost da ne bude nikada pomilovan i da bude prvi osuđenik u Srbiji koji je proveo celokupan život u zatvoru. U skladu sa inicijativom Fondacije "Tijana Jurić" predviđeno je, međutim, da sud ne može otpustiti osuđenog za krivična dela određena tom inicijativom - za one koji su osuđeni zbog ubistva dece, trudnica i nemoćnih lica. Predviđene su i strože kazne za povratnike učinilaca krivičnih dela.

Ministarstvo je 22. aprila 2019. objavilo predlog da se kazna doživotnog zatvora uvede kao zamena za sva dosad najstrože kažnjavana krivična dela - i do maksimalnih 40 godina.

Vlada Srbije usvojila je početkom maja 2019. godine Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji podrazumeva uvođenje kazne doživotnog zatvora. Krivični zakonik je izmenjen 1. decembra iste godine.

Prethodna maksimalna zatvorska kazna bila je 40 godina zatvora i uvedena je 2002. godine. Tom izmenom ukinuta je smrtna kazna, koja je izricana u retkim slučajevima.

Advokat Delibašić o presudi i odluci Višeg suda u Nišu



- Presuda koju je doneo Viši sud u Nišu je očekivana, tu kaznu je Ninoslav Jovanović i zaslužio - rekao je za portal Srbija Danas advokat Veljko Delibašić i dodao da je ova odluka doneta po zakonu koji će, kako se nada, ostati na snazi i napomenuo da ne bi trebalo omogućiti uslovni otpust iz zatvora za ovakve osuđenike.

- Ovo je prostepena presuda i ukoliko ostane pravosažna presuda, moći će da priloži primedbu i žalbu. Protiv toga sam da prilikom promene zakona dođe do uslovnog otpusta osuđenih, i nadam se da se to neće desiti - rekao nam je advokat Delibašić i istakao da postoje osnovane grupe koje se bore protiv doživotnih robija i sličnih kazni za teška krivična dela, ali da se on kao advokat žestoko protivi tome.

Kako je došlo do uvođenja doživotne kazne zatvorom?

Predstavnici Fondacije "Tijana Jurić" podneli su u novembru 2017. godine Narodnoj skupštini inicijativu da se promeni Krivični zakonik i uvede strože kažnjavanje silovatelja i pedofila. Godinu dana kasnije, krajem decembra 2018, Ministarstvo pravde je oformilo radnu grupu koja je radila na izmenama i dopunama Krivičnog zakona.