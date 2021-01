HAPŠENJE U PANČEVU - Osumnjičeni pretili devojci palicama i tražili da im preda tašnu, ali to nije sve...

Izvor: Pink.rs, Foto: Foter/Keith Allison via Foter.com CC BY SA | |

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu brzom i efikasnom akcijom uhapsili su B. L. (1996), S. M. (1996), N. V. (1997) iz ovog grada i M. B. (1996) iz Užica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Osumnjičeni se terete da su, danas, došli do jedne kuće u okolini Pančeva i uz pretnju palicama zahtevali od jedne dvadesetdevetogodišnjakinje da im preda tašnu i kaže gde se nalazi njen petnaestogodišnji brat. Nakon toga, oni su, kako se sumnja, otišli do kuće petnaestogodišnjaka i od njega tražili torbicu za koju su sumnjali da je on navodno ukrao. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.