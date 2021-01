NADAJU SE DA RAŠKA NIJE ODNELA MORAVA: Rođak nestalog čoveka ispričao JEZIVE detalje drame

Meštani Selišta, kruševačka policija i spasilačke jedinice sa čamcima tragali su u sredu dok nije pao mrak za Raškom Milutinovićem (70), koji je oko 11 časova nestao u Zapadnoj Moravi kod Trstenika, kada se u pravcu sela Stopanje prevrnula i potonula skela na kojoj je bio sa još trojicom rođaka i prijatelja.

Njih četvorica su sa još jednim meštaninom, koji je ostao na obali, krenuli da obiđu oranice sa druge strane reke, ali ih je nabujala voda u tome omela.

– Kolima smo došli do Stopanje, s druge strane, kako bismo pustili skelu da pređe s naše strane – svedoči za Novosti Saša Milutinović, koji je na plovilu bio sa ocem Radošem, stricem Raškom i komšijom Radetom Levićem:

– Sva je bila u mulju, a onda je voda donela balvan koji je podigao skelu, koja se zatim potopila i svi smo upali u vodu. Sve je trajalo manje od 10 sekundi, voda je brzo ulazila… Nas trojica smo isplivali na obalu. Raško je bio niže, nismo ga više videli. Svi smo u neverici, ali se nadamo…

Od njih petorice, samo je Ljubiša Dunjić ostao je na obali. Ni on nije mogao da nasluti kakva će tragedije uslediti. On je samo otišao do auta da donese neku sajlu i koc, a kada se vratio do obale, njegovih prijatelja ni skele više nije bilo.

– Kada je Ljubiša pogledao niz vodu, video je Sašu i Radeta, isplivali su pedesetak metara nizvodno, Radoš je bio nešto niže, plutao je – priča Miloš Marinković, odbornik i meštanin Selišta, koji se priključio potrazi:

– Koliko sam razumeo, skela je bila vezana sa dva lanca, a kada su gornji otkačili, voda je pritisla plovilo i kao bujica pokupila ih sve iz skele. Svi su imali čizme i perjane jakne. Ali, svi su plivači, odrasli su pored ove Morave, znaju je dobro. Zato se i nadamo da se, ipak, nije dogodilo najgore.

Vrstan plivač

Svedoci sa skele navode da je Raško krenuo da pliva ka pravcu Selišta, dok su oni uspeli da izađu iz vode, plivajući ka stopanjskoj strani. Radošu Milutinoviću je ukazana prva pomoć u ambulanti u Stopanji, dok Saša Milutinović, Rade Lević i Ljubiša Dunjić nemaju zdravstvenih posledica nakon preživljene drame. U Selištu svi veruju da će se Raško negde možda, ipak, pojaviti živ, jer važi za dobrog i iskusnog plivača.

Duž Zapadne Morave sela koja pripadaju opštini Trstenik i gradu Kruševcu oslanjaju se na skele kao osnovno prevozno sredstvo do plodnih oranica. Već godinama se vodi bitka da ovaj kraj, odnosno da sela Bela Voda, Kukljin, Selište i Drenovca konačno dobiju most, što bi pomoglo da na hiljade poljoprivrednika, kalemara i povrtlara lakše dolaze do svojih oranica i imanja. Izgradnja mosta, koji ne postoji na potezu od čak 30 kilometara, povećao bi i bezbednost meštanima okoline Kruševca i Trstenika.

Reka već imala žrtve

Zapadna Morava je početkom juna 2019. godine odnela jedan život u Selištu. Tada je stradao Vladimir Cvilić (60). On je u nadošloj reci pao sa traktora i nestao. Skoro 24 sata trajala je potraga za njim, a telo su našli ronioci Žandarmerije.