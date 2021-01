''PRITRČAO SAM I VIDEO SINA OBLIVENOG KRVLJU'' Ivanov otac u šoku: Drug mu je držao glavu u krilu i govorio mu da izdrži

Ivan T. (22) ubijen je tokom dočeka srpske Nove godine oko tri sata iza ponoći na Novom Beogradu, u Ulici dr Ivana Ribara. On je veče proveo na privatnoj žurki.

Kad je došao kući, neko ga je pozvao napolje i na ulici ga je napadač ubo nožem u grudi. Preminuo je pola sata nakon prijema u Urgentni centar, u koji ga je odvezao otac. Policija je juče u popodnevnim časovima uhapsila osumnjičenog za ubistvo D. I. (20) i određen mu je pritvor do 48 sati.

Nesrećni otac je juče novinarima jedva uspeo da ispriča šta se desilo.

Njegov sin se vratio sa privatne proslave u porodični stan pred zoru. Međutim, odmah je usledio poziv zbog kojeg je opet izašao.

- Nije mi ništa objasnio, samo je izleteo napolje. Dugo ga nije bilo, pa sam se zabrinuo i pozvao ga telefonom. Nije se javljao, pa sam izašao da ga tražim. Kako sam počeo da se udaljavam od zgrade, na nekih 400 metara čuo sam povike. Pritrčao sam do te zgrade i video sina prekrivenog krvlju i njegovog druga koji mu je na zemlji držao glavu u krilu i govorio: "Izdrži, izdrži, biće sve u redu" - priča otac napadnutog momka.

On i sinovljev drug su rešili da ne čekaju Hitnu pomoć jer je Ivan bio na ivici života, pa su ga sami prevezli do bolnice.

- Njegov drug mi je pomogao da ga odnesem do automobila, pa smo otišli u Urgentni, ali je tamo preminuo nakon pola sata. Nemam predstavu ko je mogao da naudi mom sinu i zbog čega. Očekujem da policija to brzo reši. Nemam više snage da pričam, molim vas, razumite me - rekao je neutešni otac okupljenim novinarima.

Mladić je živeo u Ulici dr Ivana Ribara na broju 188, a otac ga je našao kod broja 170.

Kako se saznaje, policija je ispitala svedoke sa žurke i istog dana u popodnevnim satima došla do saznanja da je D. I. počinilac teškog zločina. Njemu su lisice na ruke stavljene u popodnevnim časovima.

Pretpostavlja se da se Ivan sukobio sa D. I. na privatnoj žurki i da ga je taj mladić kasnije pozvao napolje da završe obračun.

Ovo je drugi ovakav slučaj u poslednjih mesec dana.