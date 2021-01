IGOR JURIĆ O SLUČAJU MIROSLAVA ALEKSIĆA: Takvi seksualni zlostavljači su opasniji od onog koji je ubio moje dete

Igor Jurić, osnivač "Fondacije Tijana Jurić", govoreći o slučaju Miroslava Aleksića, uz ogradu da ne govori o njemu jer mu krivica nije dokazana, izjavio je da su takvi seksualni zlostavljači opasniji od onog koji je ubio njegovu ćerku.

Podsetimo, Tijanu je u julu 2014. godine ubio Dragan Đurić, mesar iz Beograda, koji je kasnije osuđen na 40 godina zatvora za pokušaj silovanja i ubistvo.

Povlačeći paralelu, Jurić je rekao:

"Čovek koji je ubio naše dete nije dovoljno inteligentan i moćan da može da manipuliše detetom i zato ju je ubio, dok ovi uticajniji seksualni zlostavljači to mogu. U tome je razlika. Meni su ovakvi ljudi mnogo opasniji nego onaj koji je ubio naše dete".

Sa Jurićem se složila psiholog Tanja Ignjatović i dodala:

"Takvi su psihološki ubili desetine".

Gost emisije bila je i Ivana Josifović, sudija Višeg suda, koja se zapitala zašto su devojke ćutale tolike godine i zašto društvo nije reagovalo na snimke Aleksićevih časova iz 90-ih godina.

Tanja Ignjatović je pokušala da odgovori:

"Deca ne mogu da primete sve nedozvoljene seksualne radnje koje zlostavljačima predstavljaju pripremu za bludnu radnju. Tom pripremom oni zbunjuju decu".

Jurić je, govoreći o jednom aktivnom slučaju, takođe objasnio sa kakvim se problemima suočavaju zlostavljana deca.

"Kada sam ga pitao koliko je to bolelo na skali od 1 do 10, odgovorio je 30. To dete je inteligentno, a otkrilo nam je da mu je najveći strah bilo da ga porodica ne odbaci. Bilo je izmanipulisano", rekao je Jurić.