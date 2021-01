JEDNA DEVOJKA POVUKLA TUŽBU PROTIV MIKE! Ovo su novi detalji istrage o aferi koja je potresla Srbiju!

Od šest devojaka koje su optužile reditelja i vlasnika škole glume “Stvar srca” Miroslava Miku Aleksića (68) za silovanje ili nedozvoljene polne radnje, jedna je proteklih dana – odustala od tužbe!

Kako “Novosti” nezvanično saznaju, ova glumica je u policiji prethodno dala iskaz o svemu što je proživela pohađajući ovaj poznati studio u strogom centru Beograda, misleći da će biti svedok. Kada je, međutim, saznala da je njena uloga - oštećene.

S obzirom na novonastalu situaciju i ovo povlačenje, ostalo je da još dve devojke, koje su optužile Aleksića da ih je seksualno zlostavljao, budu saslušane u Višem tužilaštvu u Beogradu. One ne žele da se otkriva njihov identitet, a jedna od njih je i maloletna. Kako smo saznali, one će svoje iskaze dati krajem nedelje.

Do sada su u Tužilaštvu izjave dale glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić i još jedna devojka (21). One su po pet sati detaljno pričale kroz kakav su pakao prolazile od prvog dana kada su krenule u ovu školu glume. Kako su rekli njihovi advokati, to prisećanje su vrlo teško podnele, a Milena je u nekim situacijama plakala. Uspele su precizno da opišu sve čega su se setile. Njihovi iskazi predstavljaju dokaze po kojima se postupa dalje u istrazi.

S druge strane, Aleksić je na saslušanju negirao optužbe, tvrdeći da nikoga nije silovao. On ne spori da je u školi primenjivao “neke neuobičajene metode”, ali je naveo “da je to bilo u cilju da ih što bolje pripremi za glumu i život u toj profesiji”.

Zasad se još ne zna hoće li biti proširenja istrage i da li će se u tužilaštvu osim ovih pet devojaka pojaviti još oštećenih. Navodno se policiji sa sličnim pričama o seksualnom uznemiravanju od strane Aleksića protekle nedelje prijavilo još desetak devojaka.

Međutim, nakon njihovih iskaza treba da se razgraniči da li su bile žrtve seksualnih napada i da li u postupku mogu da budu oštećene ili će samo svedočiti o njegovim surovijim metodama predavanja.

Inače, u javnosti se ovih dana postavlja i pitanje zašto okrivljeni Aleksić i devojke koje ga optužuju nisu išle na poligraf. Jugoslav Tintor, advokat u ovom slučaju četiri oštećene devojke, kaže da se detektor laži “koristi samo u policijskom operativnom radu kada se ne zna ko je osumnjičen, pa da bi se suzio njihov broj”:

Poligraf nije zakonito sredstvo u postupku, jer je nepouzdan. Dešava se da ljudi koji su počinili krivično delo i za koje imate čvrste meterijalne dokaze, jer su ostavili DNK trag i snimila ih je jasno kamera, uspeju da ga prođu. Kod nas se poligrafu daje mitski značaj. Ako imaš dokaze, pa čak i ako su oni slabi, ne ide se na poligraf, jer ni on nije dokaz. Naročito na poligraf ne idu svedoci.