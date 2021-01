MIKA ALEKSIĆ ĆE GLUMOM POKUŠATI DA PREVARI ORGANE? Učitelj optužen za uznemiravanje možda upotrebni specijalnu metodu kako bi se izvukao!

Miroslav Mika Aleksić (68), reditelj i vlasnik škole „Stvar srca”, osumnjičen za seksualno napastvovanje glumica, tražiće najverovatnije poligrafsko ispitanje kako bi dokazao da nije kriv, saznaju mediji.

Pošto su ga dosad prijavile glumice Milena Radulović (26) i Iva Ilinčić (24) i još četiri devojke, a policiji još desetak, Aleksić bi mogao da proba da se izvuče i pomoću detektora laži. Božidar Spasić, bivši operativac Državne bezbednosti, navodi da je Aleksić dobar glumac i da bi lako prevario poligraf s obzirom na svoje bogato iskustvo u tom svetu.

Međutim, Stevan Đokić, vlasnik Centra za bezbednost, istrage i odbranu (DBA), smatra drugačije.

Sagovornik koji je zahtevao anonimnost, navodi da neki osumnjičeni traže da idu na poligraf jer znaju da nije moguće da to bude određeno kao istražna radnja, pošto bi bilo protivzakonito.

PRETI MU 12 GODINA ZATVORA!

Kada prođu godine, krivično delo se teško dokazuje, ali to nije i nemoguće učiniti, pogotovo ako žrtava ima više. Tada se njihovi iskazi povezuju, stvori se mozaik priče. Kad se sve uzme u obzir, tužilaštvo i kasnije sud stvaraju svoj stav na osnovu subjektivnog osećaja. U zavisnosti od krivičnog dela za koje bi se teretio Aleksić, različite su i zaprećene kazne – od jedne pa do 12 godina zatvora. Poznati sudski veštak, koji je želeo da ostane anoniman, kaže da je teško dokazati silovanje posle više godina, ali ističe da žrtve možda poseduju medicinsku dokumentaciju, na osnovu koje bi se moglo vršiti veštačenje. "Očekujemo da postoje medicinski dokazi na osnovu kojih će tužilaštvo pokrenuti postupak. U suprotnom, tužilaštvo na osnovu izjava svedoka i drugih činjenica dokazuje seksualno nasilje – naglašava on".