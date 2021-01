Očuh, kojeg je Milenko IZBO NOŽEM, u sanitetu uspeo da izusti SAMO OVE POTRESNE REČI: Detalji užasa kod Vladimirovca

Dragan je zadobio teške telesne povrede.

Dragan Ž. (50) iz sela Kaona, kod Vladimiraca, primljen je večeras u Opštu bolnicu u Šapcu, koji je, po prijemu, rekao da ga „nožem izbo postorak Milenko P. (20), koji se, inače, leči na psihijatriji!

Dragan je dobio teške telesne povrede, srećom one koje nisu opasne po život. Povređeni meštanin Kaone zadržan je na intenzivnoj nezi Hiruškog odeljenja Opšte bolnice u Šapcu. Lekari i drugo osoblje su ga efikasno zbrinuli, a nastavljaju da mu pružaju svu potrebnu pomoć, kako bi se što pre oporavio.

– U šoku sam, kako ne bih bio, koliko do bola, koliko od same pomisli šta mi se i od koga dogodilo – bile su reči koji je ovaj čovek govorio na putu do bolnice i kad je doveden pod njene svodove.

U rasvetljavanje tog slučaja, kako saznajemo, u policiji uključeni su, pored standardnih ekipa policajaca, i njihove kolege zaduženi za nasilje u porodici.Očekuje se da policija pronađe aktera ove drame.

U Višem tužilaštvu u Šapcu, predvođeni tužiocem Zoranom Obradovićem, ne samo što budno prate sitauciju, već nalažu policiji potrebne mere i radnje, kako bi svaki detalj ovog događaja bio rasvetljen i potkovan valjanim dokazima.