"Ništa u njegovom ponašanju nije slutilo na ovo", kaže neutešna majka.

- Čuli smo se preksinoć, zvao me je dok sam bila na poslu što nije imao običaj da radi. Rekao mi je: "samo sam hteo da te čujem". Čak smo se našalili kako je čudo da me zove, a da mu ništa ne treba. Onda je rekao da će me pozvati posle i više se nismo čuli... - rekla je Danijela Drljić, majka petnaestogodišnjeg Dragana iz Pančeva čije je telo oko 17 sati izvučeno iz Tamiša.

Telo dečaka izvukli su ronioci koji su danas započeli potragu za dečakom. Telo deteta pronađeno je u Tamišu, kod mosta, na mestu gde je juče poslednji put lociran njegov telefon.

Nekoliko sati ranije, dok je sedela na Tamiškom keju, gde je juče poslednji put viđen njen sin, Danijela je kroz suze pričala da je Draganu uvek pokušavala da nadoknadi to što je dete razvedenih roditelja...

- Pokušavala sam to da mu nadoknadim, da ga pokrijem, da mu sve pružim... - kroz suze je pričala neutešna majka.

- Koja je sad moja svrha života. Za šta ja da živim. Ja bih sad samo da zaspim pored njega - rekla je za Telegraf.rs Danijela.

Danijela je nestanak sina policiji prijavila oko 16 sati juče jer se dečak nije javljao na telefon i nije se vraćao kući.

- Dok smo pričali prekjuče poziv smo prekinuli jer mi je rekao da ga deda zove i da će me nazvati posle... Više se nismo čuli - rekla je ona.

Kako dodaje, sutra, u četvrtak, trebalo je zajedno da proslave rođendan njegove bake, Danijeline majke.

- Dogovorili smo se da se pretvaramo da smo zaboravili, pa da je popodne, kada dođemo kući, iznenadimo. Ništa u njegovom ponašanju nije slutilo na ovo - rekla je nesrećna žena.

Kako je dodala, Dragan je bio odličan đak, imao je puno prijatelja i svi ga vole. Često je dolazio na kej biciklom, tu ga parkirao pa na klupi čitao stripove i knjige... Na keju je juče i pronađen njegov bicikl, ali od njega nije bilo ni traga...

- Mi smo bili jako vezani, sve bi mi uvek govorio i kada bi imao neki problem, kada bi tražio savet ili samo me pitao za mišljenje... Pisao je knjigu, pa smo pričali i o tome, voleo je stripove... - rekla je ona.

Kako je istragom utvrđeno, dečak je pre nekoliko dana raskinuo sa devojkom i to ga je jako pogodilo. Rekao je da mu život više nema smisla. Toj devojci ostavio je oproštajno pismo koje joj je rekao da ne otvara do 16 sati i poklon. Oproštajno pismo i svoje omiljene stripove ostavio je drugarici.

- Pre dva dana je kod najbolje drugarice krišom ostavio stripove, one najdraže koje je skupljao za kolekciju... - ispričala je Danijela.

Devojci s kojom je bio u vezi ostavio je poklon koji mu je puno značio.

- Njoj je ostavio anđela kog je meni moja majka poklonila, tako znam koliko mu ta devojčica mnogo znači. Kad je bio mali šalili smo se da je to njegov anđeo čuvar... - kroz suze dodaje Danijela.

Danijela je u toku dana saznala i šta piše u oproštajnom pismu koje je njen sin ostavio bivšoj devojci...

- Otvorili su pismo... U njemu piše da je tražio način da najbezbolnije sebi oduzme život... - rekla je kratko.

Saznao da ne može da bude saobraćajni policajac

Kako je novinarima ispričala dečakova majka, Dragan je nedavno saznao da njegov otac s kojim nije u kontaktu ima dosije i da zbog toga neće moći da bude policajac.

- To ga je pogodilo - rekla je ona.

Nakon toga raskinuo je sa devojkom i zbog toga je bio jako tužan.

Ona je dodala i da je Dragan kao mali znao da izađe iz kuće i ode napolje kada se uznemiri... Uvek se, kako kaže, vraćao.

Drugovi ga videli na keju

Dragana su poslednji videli školski drugovi u utorak oko 15 sati na Tamiškom keju. S nekim je dugo telefonirao. Kako je policija, nakon vađenja listinga njegovog telefona, utvrdila - satima je pričao sa drugaricom. Šta joj je sve rekao za sada nije poznato.