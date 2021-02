Zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) i v.d. dužnosti načelnika SBPOK Ninoslav Cmolić je istakao da će biti urađeno sve da organizovana kriminalna grupa Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja bude sklonjena sa ulica na duži vremenski period.

- Akcija je planirana u saradnji sa BIA, po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal duži vremenski period da bi prikupili dovoljno materijalnih dokaza da bi lica koja smo juče lišili slobode sklonili sa ulica na duži vremenski period - rekao je Cmolić.

Kako je dodao reč je o jednoj vrlo dobro organizovanoj kriminalnoj grupi.

- Utvrdićemo pojedinačnu ulogu svakog člana te kriminalne grupe. Sama njihova pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi ih tereti pred sudom. Ono što znamo o Veljku jeste da je vođa navijačke frakcije iza koje se krije kriminalna grupa - istakao je Cmolić.

To nisu nikakvi navijači, to su obični kriminalci

Kako je dodao, srpska policija ima saradnju sa kolegama iz Crne Gore.

- Međutim, mi se rukovodimo našim saznanjima, a ne onime što pišu naši ili strani mediji. Čim su sleteli u Beograd privedeni su na informativni razgovor i utvrđene su izvesne činjenice. Ne ulazim u to da li je u Crnoj Gori bili atentata, ili pokušaja atentana. MI smo na razgovoru utvrdili oređene činjenice i pustili ih - rekao je Cmolić.

Prema njegovim rečima, kriminalna grupa koju smo ličili slobode ne deluje samo na terotoriji Srbije.

Nećemo dozvoliti da Srbije igralište stranih službi i kriminalnih grupa, nećemo dozvoliti da se uvoze kriminalni ratovi na našu teritoriju. Postupićemo isto kao prema ovoj kriminalnoj grupi

Najavio je i pretres novih lokacija.

- Ne mogu tačno da kažem šta smo se pronašli - bilo je narkotika, oružja, materijalnih i bioloških tragova. Sve je to bitno za neki budući period. Ono što smo tražili - to smo pronašli, a to se vezuje za najteža krivična dela - za trgovinu narkoticima, iznude, ucene, ubistva i sakaćenje ljudi - rekao je Cmolić.

Kako je dodao, u šteku na stadionu Partizana zatečeno je 10, 15 lica, koji nisu članovi ove kriminalne grupe.

- Sam stadion Partizana ima puno tih skrivenih i neskrivenih prostorija i tek ćemo utvrđivati kome oni pripadaju - rekao je Cmolić.

On je dodao da je pretresan i stadion Rajko Mitić, te da je i tamo nađena određena količina droge.

- Deo kriminalnih klanova se krije iza navijačkih grupa. Svedoci smo je policija okarakterisana kao služba koja vrši prepresiju nad navijačima. Mi nemamo ništa protiv navijača, ali to nisu navijači! - podvukao je Cmolić.