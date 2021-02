SPISAK TAJNIH SKROVIŠTA VELJE NEVOLJE - Luksuzni stanovi i kuće u Beogradu i Pančevu i skriveni štekovi u kojima su BRUTALNO MUČENE ŽRTVE

Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, imao je skrovišta, tajne lokacije, kuće i baze za mučenje i izvršenje drugih krivičnih dela na više mesta u Beogradu, ali i po Srbiji.

Belivuk, koji je uhapšen u četvrtak u velikoj akciji policije i Bezbednosno-informativne agencije, uhapšen je na Rudniku, najverovatnije na putu do jedne od tajnih vikendica kako bi spalio kola i uništio druge tragove koji ga mogu povezati s kriminalnim delima.

Belivuk je samo u Beogradu imao nekoliko svojih "baza" u kojima je provodio najviše vremena - stan u kom je živeo sa trudnom, nevenčanom suprugom, a u kom je tokom pretresa pronađeno 60.000 evra, vilu koju je po ugledu na Šilerovu gradio na Zvezdari, kao i restoran i prostorije na stadionu FK Partizan, gde je provodio mnogo vremena sa članovima njegove kriminalne organizacije koja se krila, prvo iza navijačke grupe "Janjičari", a potom iza grupe "Principi".

Upravo tamo je policija, odmah nakon hapšenja Velje i još 18 članova njegove grupe, započela pretres. Kako saznajemo, u prostorijama u Humskoj koje su bile date pripadnicima ove grupe na korišćenje, policija je pronašla narkotike, oružje, kao i materijalne i biološke tragove, bitne za dalju istragu. Upravo je tamo, u četvrtak rano ujutru, policija zatekla 15 pripadnika Veljine grupe.

Policija je u jednom trenutku na stadion, sa lisicama na rukama, dovela i Belivuka, sprovodila ga prostorijama i od njega tražila da im pokaže štekove.

Velja Nevolja je u Beogradu, u Čačanskoj ulici na Zvezdari započeo zidanje svog utvrđenja. Po ugledu na opaki zemunski klan i njihovu tvrđavu u Šilerovoj, Belivuk je sebi digao vilu opasanu betonskom ogradom, pokrivenu kamerama... Nekoliko spratova izlivenih u betonu zastakljeni su neprobojnim staklima, dok se odmah pored nalazi kuća njegove "desne ruke", takođe uhapšenog, Marka Miljkovića Mareta.

Policija je u Veljinoj vikendici u Vrčinu kod Beograda pronašla brojne tragove krvi, kao i tragove sredstva za dezinfekciju! U ovoj vikendici pronađeni su i tragovi spaljivanja na tlu, pa se sumnja da su upravo u njoj izvršeni najmonstruozniji zločini.

Pripadnici Žandarmerije juče su otkrili još jednu štek-kuću za koju se veruje da ju je koristila grupa Velje Nevolje. Tokom čitavog dana, Žandarmi sa dugim cevima su obezbeđivali ovaj deo beogradskog naselja, a prolaz je bio zabranjen svima.

Opsadno stanje u Ritopeku

Šokirane komšije nisu znale da kažu ko koristi tu kući, a ostalo je nejasno da li su u kući pronađeni tragovi.

Velja je poslednjih meseci, otkako je u medijima počelo da se pominje da on i njegova grupa stoje iza brojnih nestanaka u Beogradu, svoje utočište iz Beograda prebacio u Pančevo.

Tačnije, bazu je imao nadomak Pančeva - u selu Banatski Brestovac. U kući u ovom selu, prema nezvaničnim informacijama obavljana su mučenja i batinanja žrtvi ove grupe.

Mnogi su upravo o ovoj kući pričali kao o "Veljinom zatvoru" u koji je smeštao one koji mu se zamere... Ova kuća ima i improvizovanu streljanu gde su pripadnici njegove grupe vežbali rukovanje vatrenim oružjem.

Velja se u Pančevu osećao toliko slobodno da je mesecima reketirao i maltretirao koga kod je poželeo. Otimao je kola, stanove i lokale - sve što bi mu privuklo pažnju reketiranjem ili nasiljem je preuzimao. Policiji ga niko, iz straha, nije prijavljivao.

Kako su ispričali stanovnici ovog grada, prestali su da ulaze lokale u kojima bi videli da on sedi... Belivuku ni to nije dosta, pa je pre nekoliko meseci postao i jedan od čelnika lokalnog FK Dinamo. Kako se priča, i to je uradio nasilnim putem.

Koliko nije prezao ni od čega pokazuje i njegovo ponašanje nedeljama pre nego što je uhapšen.

Belivuk je sredinom prošlog meseca sa Miljkovićem avionom otišao u Crnu Goru na tajni sastanak sa vođama "kavačkog klana" sa kojima inače usko sarađuje. Da je Belivuk u Crnoj Gori javnosti verovatno ne bi bilo poznato da crnogorska policija nije privela Belivuka, Miljkovića i drugog čoveka "kavačkog klana" Radoja Zvicera, na informativni razgovor. Oni su saslušani, a potom pušteni da idu svojim putem u Zvicerovim blindiranim kolima i u pratnji ozbiljnog obezbeđenja.

Međutim, da je ugrožen Velja Nevolja je shvatio kada je krenuo ka aerodromu u Tivtu kako bi se vratio u Beograd i tada je crnogorska policija sprečila njegovu likvidaciju koju je naručio vrš suparničkog, "škaljarskog klana". Belivuk se vratio u Srbiju, priveden je već na samom aerodromu i nakon saslušanja pušten... Par dana kasnije uhapšen je u velikoj policijskoj akciji.

Policija je kciju odradila simultano na više lokacija, pa su tako u trenutku hapšenja već upali u njegove tajne vikendice u okolini Loznice, Gornjeg Milanovca i Kuršumlije.

Prema nezvaničnim informacijama i u njima su pronađeni brojni tragovi - droga, oružje i materijalni dokazi. U vikendicama su pronađena i tri sefa. Šta se u njima nalazi, za sada nije poznato.

S obrzirom da je Belivukova grupa brojala mnogo članova, policija je u četvrtak upala na više od 30 lokacija i izvršila pretres. Koje su ostale, u kojima su se pripadnici ove kriminalne grupe koja je osumnjičena za najteža krivična dela - ubistva, otmice, mučenja, za sada nije poznato, ali je saopšteno da policija na svim lokacijama pronalazi brojne biološke i materijalne tragove.

Velja Nevolja osumnjičen je za učestvovanje u dva ubistva - navijača Crvene Zvezde Zdravka Radojevića i bivšeg šefa "Pink Pantera" Milana Ljepoja. I Radojević i Lepoja su bez traga nestali u Beogradu krajem prošle godine i policija sumnja da su brutalno ubijeni.

Veljina utvrđenja

Zvezdara: Po ugledu na zemunski klan i njihovu tvrđavu u Šilerovoj, Belivuk je na Zvezdari zidao svoje utvrđenje. Nekoliko spratova izlivenih u betonu zastakljeni su neprobojnim staklima. Pored se nalazi kuća Veljine desne ruke Marka Miljkovića.

Stadion Partizana: Velja Nevolja je preuzeo restoran na stadionu, u kojem je u četvrtak ujutru policija zatekla i privela 15 osoba.Takođe je kontrolisao jedan "bunker" na stadionu i još nekoliko prostorija.

Ritopek: Pripadnici Žandarmerije tokom celog jučerašnjeg dana obezbeđivali su kuću u Ritopeku

Pančevo: Utočište Velje nevolje tokom poslednjih šest meseci. Postao je i jedan od čelnika lokalnog FK Dinamo.

Banatski Brestovac: Kuća sa improvizanom streljanom, gde su pripadnici Veljine grupe vežbali rukovanje vatrenim oružjem.

Loznica: Otkrivene štek-vikendice između, ali i sefovi Velje Nevolje koji još nisu otvoreni.

Gornji Milanovac: štek-vikendice

Kuršumlija: štek-vikendice

Crna Gora: Slobodno se kretao u pratnji ekipe i obezbeđenja kavačkog klana. Belivuk i Miljković pre dve nedelje išli na sastanak sa vođama kavčana Slobodanom Kašćelanom i Radojem Zvicerom.