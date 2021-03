DRAMA NA DUNAVU KOD SREMSKIH KARLOVACA: Spremao roštilj, pa pucao sebi u grudi!

Petar Ajduk, poznatiji kao Pera Ajkula (55) iz Sremskih Karlovaca i dalje se nalazi u teškom stanju, nakon što je ispalio jedan u sebi u grudi.

- Pacijent je smešten na Klinici za reanimaciju i intenzivnu terapiju nakon kompleksnog operativnog zahvata zbog prostrelne rane na grudnom košu. Pacijent je u teškom zdravstvenom stanju - saopšteno je iz PR službe KC Vojvodine.

Podsetimo, u subotu oko 14.30 časova, na Rajskom ostrvu na Dunavu u Sremskim Karlovcima, Petar je bio sa vanbračnom suprugom, kada je došlo do nesrećnog slučaja.

- Spremali su roštilj. Petar se pre toga iznervirao nešto oko neke gradnje u blizini njegove vikendice. Ivani U. sa kojom živi više od 14 godina, rekao je da to ne može da izdrži. U jednom trenutku je uzeo pušku, stavio je na sto. Ivana mu je rekla da ne treba tako da razmišlja i pokušavala da pričaju o drugim stvarima, a ne o problemu koji je imao. On joj je rekao: "volim sve i svima sam pomagao, a gle kako mi oni vraćaju". Uzeo je pušku, seo na stolicu i između nogu je stavio, uperivši cev u vrat. Ivana je skočila da mu je oduzme, a on je u tom trenutku ispalio hitac u sebe - kaže izvor Kurira.