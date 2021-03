VREĐAO SARU, PA ISPALIO ŠEST METAKA: Otkrivamo šta je svedok svirepog ubistva na benzinskoj pumpi u Vranju ispričao policiji

Marjan ju je nazivao pogrdnim imenima, obraćao joj se povišenim tonom i rekao da će da je "reši".

Tada je ustao, otkopčao jaknu, izvukao pištolj i počeo da puca u devojku - ispričao je policiji Vranjanac, koji je sedeo za stolom sa Sarom Asanović (27) u trenutku kada je Marjan Stamenković (47) u nju ispalio šest metaka, a zatim pobegao sa pumpe u Vranju na kojoj se dogodio zločin.

Ubistvo bivše manekenke, 20. februara, a zatim i samoubistvo njenog ubice, za istražne organe više nisu predmet interesovanja, jer je slučaj gotovo zatvoren, ali za Sarine roditelje, prijatelje i poznanike mnogo toga i dalje je misterija. Kako "Novosti" saznaju, čini se da je Marjan bio opsesivno zaljubljen u Saru, a neposredno pre nego što je u nju ispalio ceo šaržer vređao ju je nekoliko minuta.

Tužilaštvo je, na zahtev roditelja ubijene devojke, naložilo veštačenje njenog telefona, kao i dva u vlasništvu pokojnog Stamenkovića. Verovatno će telefoni otkriti deo misterije, ali izjave Sarinog prijatelja, koji je u trenutku zločina bio sa njom u društvu, dokazuje da je devojka bila duboko nesrećna, ali i da je nekim svojim rečima dala do znanja da Marjana poznaje, mada je i za njega priroda njihovog odnosa bila nepoznanica.

Svedok ubistva, koji je te večeri bio u vidno alkoholisanom stanju, ispričao je kako je tog dana bio sa dvojicom prijatelja u kafani, te da je oko 15 sati poslao preko "Fejsbuka" Sari poruku sa pitanjem šta radi.

- Nakon kraće prepiske, pozvao sam je na piće, ona mi je rekla da moram da joj platim taksi jer nema para. Predložio sam joj da odemo negde u kafanu, ali ona je insistirala da se vidimo na benzinskoj pumpi i tako smo se i dogovorili - izjavio je svedok.

Prijateljima iz kafane rekao je da ide da se vidi sa majkom.

- Sa Sarom sam se sreo oko 17 časova. Popili smo po pivo i pričali o raznim temama. Žalila mi se na probleme, na besparicu kao i na to da je sama i da hoće da se uda za dobrog čoveka. Otišao sam po piće i krenuo do kase da platim. Kada sam se vratio, za stolom je sedeo meni nepoznat muškarac. Seo sam na stolicu kraj njih i on me je upitao ko sam ja. Rekao sam da sam Sarin prijatelj - ispričao je istražiteljima ovaj mladić šta je prethodilo ubistvu.

Svedok je još naveo da je Marjan na telefonu pokazivao Sari nešto, ali on nije video šta je, ali joj je rekao: "Vidiš li šta smo mogli da imamo", a onda su usledile psovke i uvrede. Devojka mu je rekla da ne može očima da ga vidi i tražila da joj se ne meša u život. Tada je Stamenković ustao od stola, izvadio pištolj i usmrtio Asanovićevu, ispričao je ovaj svedok, koji je takođe pobegao sa pumpe nakon Sarinog ubistva.

UBIO SE DVA DANA KASNIJE

Marjan Stamenković presudio je sebi 22. februara u šupi jednog domaćinstva gde ga je policija locirala nakon višednevne potrage. Njegov identitet utvrđen je na osnovu snimaka sa benzinske pumpe.