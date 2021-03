USPEŠNA AKCIJA POLICIJE U ČAČKU: Uhapšeni zbog proizvodnje i prodaje droge! (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u okviru akcije „Gnev“, uhapsili su Ž. L. (1989) iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Sumnja se da je on istrčao iz „alfa romea“ u kojem je bio suvozač, a koji se nakratko zaustavio, i na krov obližnje kuće bacio kesu sa oko 200 grama belog praha za koji se sumnja da je amfetamin. Policija intenzivno traga za dvadesetogodišnjom devojkom koja je vozila automobil. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Čačku.