Izveštaj mobilnog operatera, čiji je korisnik bio udovac kome se sudi zbog sumnje da je usmrtio suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović, mogao bi da poljulja ključni dokaz protiv njega.

Izveštaj mobilnog operatera čiji je korisnik bio Zoran Marjanović u vreme ubistva supruge Jelene, na nasipu u Borči 2. aprila 2016. godine, mogao bi da baci novo svetlo na rasvetljavanje zločina, pošto se u njemu navodi da Marjanović nije fizički isključio svoj telefon, kako se to navodi u zaključku sudskog veštaka.

Kako Kurir saznaje, u izveštaju koji je stigao u Viši sud u Beogradu se navodi da bi logovanje, odnosno ponovno uključivanje namerno isključenog aparata bilo zabeleženo na mreži.

Sudski veštak za telekomunikacije u novembru prošle godine pred sudom je izjavio da je Marjanović svesno isključio svoj mobilni telefon u vreme ubistva supruge Jelene, tvrdeći da to što ponovno uključivanje na mrežu nije registrovano ne znači da telefon nije sam fizički isključio. Međutim, izjašnjenje mobilnog operatera koje je sada stiglo u sud moglo bi da dovede do preokreta - kaže izvor lista upoznat sa slučajem.

Sudski veštak Dragoljub Vasiljević je tada izjavio da je Zoranov telefon bio isključen 25 minuta i da on ne zna gde se u to vreme optuženi Zoran Marjanović nalazio, ali da smatra da je bilo neminovno da se on i supruga sretnu između 16.57 i 17.04 sati, što je prema optužnici vreme ubistva pevačice.

Misterija duga pet godina! Jelena Marjanović ubijena je 2. aprila na nasipu u Crvenki kod Borče, gde je sa suprugom, koji je optužen za zločin, i njihovom maloletnom ćerkom otišla na trčanje. Prema navodima optužnice, Zoran joj je krenuo u susret, sustigao je, iskoristio njeno poverenje i namamio je da siđe s nasipa. Prvi udarac zadobila je u ruku, a kad je pokušala da pobegne, on ju je sustigao kod kanala, zadao joj nekoliko udaraca nepoznatim predmetom u glavu i ona je još živa upala u kanal, u kom je narednog dana pronađeno njeno telo. Njihova ćerka, kako tvrdi tužilaštvo, za to vreme bila je na nasipu.

Pretpostavljam da je telefon bio isključen jer postoji praćenje i telefona ubijene Jelene, što znači da je sistem dobro funkcionisao. Jelenin telefon poslednji put je registrovan u 16.56, u baznoj stanici u kojoj je Zoranov registrovan u 17.04 sati. Na osnovu toga, uzimajući u obzir pozicije okrivljenog i ubijene, kao i signale njihovih telefona u baznim stanicama, njihov susret je bio neizbežan na nasipu između 16.57 i 17.04 - rekao je ranije pred sudom veštak Vasiljević.

Negira optužbe! Zoran Marjanović u svojoj odbrani je istakao da navodi optužnice nisu tačni i da nije ubio suprugu. Kao svedoka predložio je njihovu ćerku, koja je u vreme zločina imala četiri godine. Na saslušanju devojčica je izjavila da se kobnog dana nije odvajala od oca, a da se mama izgubila u travi. Veštak, koji je na osnovu veštačenja baznih stanica analizirao kretanje Marjanovića i njegove pokojne supruge, rekao je i da je zaključio da je telefon bio isključen jer ga nije bilo na baznim stanicama, a da se ponovo pojavio u 17.04 sati, kad je Zoran nekoliko puta pozvao Jelenu.

Odbrana Zorana Marjanovića, podsetimo, imala je brojne primedbe na ovakav nalaz veštaka, a na sledećem suđenju, koje je zakazano za 8. april, pitanja i primedbe na nalaz veštaka trebalo bi usmeno da izloži odbrana, kao i stručni savetnik koji je angažovan.