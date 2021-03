BRAĆA SE VRAĆALA SA PARASTOSA OCU, PA SLETELI S PUTA! Jedan je ostao mestu mrtav

Detalji stravične nesreće kod Donjeg Međurova.

Smederevac D. K. (62) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila na deonici auto-puta između Leskovca i Niša u visini Donjeg Međurova, dok je njegov brat I. K. (58) iz Beograda lakše povređen.

Oni su se nalazili u putničkom automobilu marke pežo "206" koji je 28. marta oko 14 sati sleteo sa puta i udario u bankinu pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

Kako se saznaje, braća su se vraćala iz Lebana gde su bili na parastosu ocu, a u momentu nesreće vozilom je upravljao D. K. koji je nastradao na licu mesta. Njegovo telo su iz smrskanog automobila izvukli vatrogasci, ali su lekari Hitne pomoći, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Vozilo je bilo toliko oštećeno da vozačeva vrata nisu mogla da se otvore. Zato su pozvani vatrogasci koji su morali da iseku deo karoserije kako bi izvukli telo nastradalog. Na nesreću, vozač nije davao znake života kada su ga izvukli - kaže izvor.

Vozačev brat I. K. sanitetom niške Hitne pomoći prebačen je u Urgentni centar Kliničkog centra u Nišu gde je konstatovano da se samo ugruvao. Ipak, zbog opasnosti od neke skrivene povrede unutrašnjih organa, on je preventivno zadržan tokom noći na opservaciji, ali budući da nema povrede, prema nezvaničnim saznanjima, biće otpušten na kućno lečenje.

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu potvrđeno je da se radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Prema prvim informacijama, u udesu nisu učestvovala druga vozila.

- Zamenik tužioca je izašao na lice mesta, a od policije je zatražen izveštaj o ovom događaju radi daljeg postupanja na utvrđivanju uzroka saobraćanje nesreće - kaže portparol OJT Ivan Marković.

U domu nastradalog D. K. u Smederevu, tuga i šok zbog iznenadne tragedije. Ćerka tragično nastradalog vozača potvrdila je da se njen otac s bratom vraćao sa parastosa, ali slomljena tugom nije imala snage za dalji razgovor.

- Nije mi do života više, šta da vam kažem - rekla je kratko ona.

Šta je dovelo do teške nesreće u ovom momentu, može samo da se nagađa. Moguće je da je vozaču pozlilo u toku vožnje, usled čega je izgubio kontrolu nad upravljačem, ili je došlo do iznenadnog kvara na automobilu pa je zbog toga sleteo sa puta. Da li je neki od ovih razloga doveo do udesa ili pak nešto treće - zvanično će utvrditi tužilaštvo po okončanju istrage.

Prednji deo automobila marke “pežo” u kojem su se nalazila braća nakon udesa je deformisan do neprepoznatljivosti. Vozačeva strana automobila je gotovo smrskana, tako da su vrata mogla da se otvore jedino sečenjem karoserije. S druge, suvozačeve strane, auto je gotovo neoštećen.