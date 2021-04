NOVI DETALJI TRAGEDIJE KOD MLADENOVCA: Dečaka (16) mercedesom usmrtio poznanik, roditelji u očaju

Ova tragedija zavila je u crno obe porodice, ali i sve meštane ovog naselja.

Ovo je tragedija za obe porodice. Očevi oba dečaka su bili zajedno, ovde na mestu gde se nesreća dogodila. Obojica su jako potreseni i njihova bol i tuga ne može da se opiše, kaže komšija koji živi u blizini mesta jezive nesreće u kojoj je u četvrtak 1. aprila poginuo šesnaestogodišnji O. C.

Nesreća se dogodila oko 19 sati u mestu Kovačevac kod Mladenovca, kada je, kako opisuju svedoci, O. C. vozeći rolere izleteo na ulicu, pa ga je “mercedesom” udario N. P. (22). Ova tragedija zavila je u crno obe porodice, ali i sve meštane ovog naselja.

– Ovo je malo mesto, svi se znaju, tako da su se porodice ovih dečaka dobro poznavale, imale dobre komšijske odnose a očevi su posebno bili u dobrim odnosima – priča komšija.

Nedaleko od mesta tragedije živi i N. P. koji je “mercedesom” “pokupio” maloletnika.

– Evo tamo on živi, to je dobra porodica, a on stvarno dobar dečko. Svi ga ovde volimo i poštujemo. Dečko je pošao na posao, nije divljao po ulici. Ovo je samo puki nesrećan slučaj – objašnjava komšija.

Na licu mesta zatekli smo i dečakovog strica, Žarka Cmiljanovića koji je rekao da istragom još nije utvrđeno da li je prekomerna brzina uzrok smrti maloletnog dečaka.

– Policija je bila ovde, nisu dali da se priđe i ništa da se dira. Za sada nisu ništa rekli, pa čekamo rezultate kada će saopštiti šta je zapravo uzrok, i da li je mladić vozio brzo prilikom nesreće – objašnjava stric Žarko, uplakan i vidno potresen celom situacijom.

Kako on još kaže da su bol i tuga koji su zavladali u porodici preminulog dečaka neopisivi.

Podsetimo, u tragediji koja se dogodila oko 19 časova u četvrtak, u mestu Kovačevac, kod Mladenovca, poginuo je šesnaestogodišnji O. C. kada ga je na ulici pokosio “mercedes” kojim je upravljao njegov poznanik N. P. (22).

Kako se saznaje, tinejdžer se po naselju Kovačevac kod Mladenovca vozio rolerima sa dve drugarice. U jednom trenutku one su ostale iza njega, a O. C. je izleteo iz poprečne ulice na put, na mestu gde nije pešački prelaz, i u tom momentu na njega je naleteo automobil marke “mercedes”.

Tinejdžer je od siline udarca odleteo oko pet metara, a onda je udario glavom o asfalt.

Jedan od komšija koji je video nesreću, potrčao je ne bi li pomogao dečaku, i pružio prvu pomoć, iako kako kaže nije davao znake života.

Komšije napominju da ovom ullicom koja nema trotoar, nema ni pešačkog prelaza u blizini kao saobraćajnog znaka ili ležećeg policajca, pa je primećeno da vozači često jure automobilima.