'Kad bih je zagrlio, ne bih je NIKAD VIŠE PUSTIO' Hranitelj devojčice (2) U SUZAMA: Roditelji je pretukli, ona IZDAHNULA NA USKRS

Centar za socijalnu zaštitu vratio je devojčicu prošle godine roditeljima, iako su procenili da postoji umeren rizik za dete ako se vrati porodici.

Hranitelj devojčice koja je danas izgubila borbu za život u zagrebačkoj Klinici za dečje bolesti, posle stravičnog premlaćivanja roditelja, rekao je da je nesrećno dete u njegovoj porodici bilo od trećeg meseca svog života pa do novembra 2020.

Tada je centar za socijalnu zaštitu odlučio devojčicu da vrati roditeljima, iako su procenili da postoji umeren rizik za dete ako se vrati porodici.

- Joj... Kad bih je zagrlio, ne bih je pustio više nikad. Joj, ne bih je pustio nikad više da sam znao. Ja sam se sakrio kad su je odvodili. Ja sam se sakrio, nisam mogao da gledam kako odlazi. Oni su rekli da ona mora da ide i gotovo, ja nisam mogao, ona bi i mene gledala, ona ne bi otišla, ja sam se morao da se sakrijem, i supruga.

Samo da nas ne vidi. Da bude detetu najlakše, kad već mora, da joj bude što lakše - s tugom se priseća hranitelj, koji se i rasplakao dok je ovo govorio reporterima.

- Pa dete vam je to, pa to je anđeo mali - rekao je o ponašanju devojčice kada je on brinuo za nju.

Na pitanje da li su je roditelji posećivali, čovek kaže:

- Dolazili su oni. Majka kao majka, ona je zaplakala za detetom. Tata, on je kao drvo bio, onda smo mi njega terali. Pa, de, malo s detetom se igraj, pa ja imam 50 godina pa se igram s njima svima, oni skaču po meni, nema što ne rade. Mi smo ga molili, daj, daj! Eto i onda se malo opustio, krenuo i on - priča hranitelj.

Dodaje kako su je odveli 1. novembra za praznik Svi Svete (Dan mrtvih). Kroz nekoliko dana su se čuli, malo je plakala, rekli su mu, prepričava. Otkriva da su se jednom čuli videopozivom te da su mu roditelji govorili da se devojčica smirila.