Prošlo je osam godina od masakra u Velikoj Ivanči! Život je izgubilo 13 ljudi - šest žena, šest muškaraca i dvogodišnji David! Osam godina se meštani sela nadomak Beograda pitaju šta je navelo Ljubišu Bogdanovića (60) da mecima iz pištolja hladnokrvno unesreći svoju i još nekoliko porodica.

Pred zoru, Ljubiša Bogdanović je najpre ubio svog sina Branka (42) i majku Dobrilu (83), a zatim je započeo krvavi pir po okolnim kućama. Među ubijenima su njegove komšije, ali i rođaci. Od tog dana, porodice Bogdanović, Stekić, Despotović, Mijailović i Ješić zavijene su u crno, a šest godina kasnije taj kraj sela je gotovo opusteo. Meštani sela se od 9. aprila 2013. neprestano pitaju: "Zašto je Ljubiša to uradio?"

Jedno za drugim padala su tela po dvorištima, u kućama. Neke je Ljubiša Bogdanović ubio na spavanju, neki su skončali na kućnom pragu, a svi su gledali kako im smrt, u obliku prvog komšije, prilazi s oružjem u ruci.

Na ulazu u Veliku Ivanču nema table sa nazivom sela. I što je još gore, na ulazu u Veliku Ivanču nema ni žive duše. Nema je ni na sredini sela, a ni na samom kraju. U Velikoj Ivanči kuće su prazne, a groblje puno. I ono malo ljudi što je preživelo najveći masakr 2013. godine, rado bi se odselilo.

Tri porodice su 9. aprila zauvek ugašene, pet ih je zavijeno u crno, a vreme u selu je stalo.

Do tog dana, Velika Ivanča je bila jedno od živopisnijih sela, mestašce u kojem su se deca rađala, a ljudi ostajali na svojim ognjištima. A onda se čuo pucanj. Pa još jedan. Pa još mnogo... u 4:30 ujutro. Umesto da petao najavi novi dan, pucnji su najavili kraj.

Nisu imali vremena da reaguju. Nisu očekivali da će im on presuditi.

