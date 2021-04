PORODICA ZAVIJENA U CRNO: Bili su prijatelji, potom uplovili u vezu, a onda je BRZINA Katrin odvela u SMRT

Na putu Stara Moravica – Bačka Topola dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je na mestu suvozača na motoru smrtonosnim povredama podlegla Katrin T. dvadesetrogodišnja devojka iz Stare Moravice.

Nesreća sa tragičnim ishodom dogodila se u nedelju oko 12,30 časova kada je vozač motora „kavasaki“ G. Đ., takođe iz Stare Moravice, star 29 godina, sleteo motociklom sa puta. Između Moravice i Bačkog Sokolca, izleteli su ispred krivine i motocikl je skliznuo u njivu i kanal. Devojka je zbog teških povreda i pored toga što su lekari učinili sve da je spasu u subotičkoj Opštoj bolnici, nažalost, preminula

U Policijskoj upravi Subotica i Višem javnom tužilaštvu je potvrđeno da je do nesreće došlo najverovatnije zbog neprilagođene brzine tokom vožnje i da je vozač izgubio kontrolu nad motorom. Prema nezvaničnim informacijama vozač nema teške telesne povrede i nije bio pod dejstvom alkohola, i on i nastradala devojka su imali zaštitne kacige.

Mladiću koji je vozio motor je određeno zadržavanje do 48 sati i on će u utorak biti doveden u Više javno tužilaštvo u Subotici na saslušanje. Mladić nije imao adekvatnu vozačku dozvolu za kategoriju motocikla koji je vozio, a postupak koji će se voditi protiv njega se vodi kao teško delo protiv bebednosti javnog saobraćaja.

U Staroj Moravici je zavladala velika tuga i muk. Meštani nerado potvrđuju da je devojka koja je poginula iz njihovog mesta. Teško im je što se to dogodilo.

- Katrin je iz Stare Moravice, a mladić koji je vozio je takođe odavde, ali mu je otac iz Pačira. Njegovi roditelji su razvedeni, a njeni su velika skladna porodica. Koliko znam, mladić je radio u Mađarskoj, a sa Katrin je dugogodišnji prijatelj, ali sada čujem da su nedavno počeli da se zabavljaju. Zajedno su išli na folklor. U šoku smo i ne želimo zbog njene porodice ništa da komentarišemo. Zamislite kolika ih je tuga snašla – kaže žena iz Stara Moravice koja poznaje obe porodice.

Porodični prijatelj poginule Katrin u telefonskom razgovoru kaže da je devojka iz veoma ugledne i cenjene familije u Staroj Moravici.

- Imaju troje dece, divni su ljudi, veoma ugledna familija. Svi ih poštuju. A Katrin je uvek bila dobro dete i prerasla je u dobru i vrednu devojku. Velika tuga je sada kod nas u Moravici zbog njene smrti. Završila je učiteljski fakultet. Bila je zaposlena, radila je u „Sili“ u Staroj Moravici. Poznavala je dugo mladića koji je vozio motor, mislim da su išli zajedno na folklor u Kulturno – umetničko društvo „Adi Endre“ – sa velikom tugom priča čovek koji je poznavao lično Ketrin.

On kaže da mu nije jasno kako je došlo do nesreće, ali da je deonica puta gde je Katrin stradala i ranije odnosila živote.

- Bila je najstarija ćerka, prvo od troje dece. Roditelji imaju još dva sina, jedan je tek prvi ili drugi razred, a drugi je srednjoškolac. I njena majka i otac su igrali folklor u KUD „Adi Endre“. Izuzetni ljudi koji su je lepo vaspitali. Katrin je bila pametna, vaspitana i svi smo je voleli – priča Staromoravčanin.

Zajednički prijatelji, mladića koji je vozio „kavasaki“, i nastradale Katrin kažu da im nije jasno kako i šta se dogodilo.

- Teško nam je da pričamo, razumite nas. Nju nikada nećemo prežaliti, ali nam je žao i njega. Nje nema, a njegov život je zauvek upropašćen, čak verujemo da bi on voleo da je nastradao umesto nje. Sigurni smo da mu je mnogo teško. Put na kome su nastradali je užasan. To je put koji vodi do granice, baš taj deo je u jako lošem stanju. Bilo je i ranije udesa sa tragičnim ishodom na toj deonici, baš u toj krivini. Izjavili smo saučešće porodici, ali još ne znamo kada će biti sahrana. Roditelji su u velikoj patnji i bolu i ne želimo da ih uznemiravamo – kaže devojka iz Stare Moravice koja je poznavala Katrin i njenog momka, mladića koji je vozio motor na kome je nastradala.

Na „Fejsbuk“ profilu Katrin je profil sliku ažurirala nedavno, 29. marta. U opisu je na mađarskom jeziku navela „Do beskonačnosti“ i dalje“. Po objavama se vidi da je bila svestrana i da je volela da fotografiše prirodu i zalaske sunca.

- Nju će čuvati anđeli, jer je anđeo bila! To sam sigurna. Da, bili su zajedno. Samo nedelju dana, ali su bili u vezi. Motor koji je vozio nije njegov, već ga je pozajmio od druga. Želeli su da se provozaju – rekla je devojka iz Stare Moravice.