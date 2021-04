OTIŠAO JE ZAUVEK: Preminuo Milan Lakić

Dugogodišnji ambasador Crne Gore Milan Lakić preminuo je juče u Podgorici, a biće sahranjen danas, u užem krugu porodice, na gradskom groblju u Danilovgradu, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova te zemlje.

Iz ministarstva sa kazali da je Lakić profesionalnu, diplomatsku karijeru započeo pre više od 40 godina u jugoslovenskom Ministarstvu inostranih poslova (SSIP), a službovao je i u Severnoj Makedoniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, gde je, kako navode, posvećenim i profesionalnim radom zastupao interese svoje države i njenih građana.

- U SSIP je obavljao dužnosti savetnika, direktora direkcije i vršioca dužnosti sekretara. Od 2001. do 2004. bio je šef Misije Crne Gore u Skoplju, nakon čega je preuzeo dužnost sekretara Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije. Od 2007. obavljao je funkciju sekretara Ministarstva inostranih poslova. Diplomatsku karijeru nastavlja 2012. kao ministar savetnik u Ambasadi Crne Gore u Beogradu do 2015. Na dužnosti ambasadora Crne Gore u BiH bio je od 2015. do 2019. godine. Službenici Ministarstva vanjskih poslova dele tugu porodice ambasadora Lakića i žale za gubitkom kolege i prijatelja koji je, tokom dugogodišnje diplomatske karijere, nesebično delio lično i profesionalno iskustvo, doprinoseći, na taj način, afirmaciji diplomatskog poziva i poziciji Crne Gore u međunarodnim odnosima - piše u saopštenju.