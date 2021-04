PINK.RS U OSTRUŽNICI! Iza ovih vrata je učitelj folklora ZLOSTAVLJAO DEVOJČICU! Komšije otkrivaju: 'Na Fejsbuku ima fotografije MALIŠANA U GAĆICAMA!'

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D. N. (1963) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje.

Mediji su preneli da je on devojčicu napao u službenim prostorijama KUD "Milorad Pantić", a ona je uspela da pobegne napolje i javi roditeljima šta joj se desilo, nakon čega su oni slučaj prijavili policiji.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Ekipa portala Pink.rs danas je posetila Ostružnicu, vrata KUD-a "Milorad Pantić" su zaključana, a na vratima stoji obaveštenje da je u toku upis novih članova. Meštani su u šoku i kažu da ne mogu da veruju da je učitelj folklora mogao ovako nešto da uradi.

Kažu i da su na njegove časove išle i devojčice od deset godina, kao i da on na društvenim mrežama ima fotografije mališana u kupaćim gaćicama.