Nakon odloženog suđenja Neđeljku Đuroviću, optuženom da je 27. januara 2019. godine nasmrt izbo studenta iz Čačka Miloša Mileusnića, njegov otac Goran Mileusnić dao je izjavu za medije o današnjem odlaganju, ali i nervoznom ispadu Neđeljka Đurovića.

- Nije na vreme dobijen nalaz veštaka. Nezvanično je potvrđeno da je on ubica. Antropološko i trasološko veštačenje potvrđeno je kao pozitivno, da je on izvršilac ubistva. Odbrana se žali da na vreme nije dobila materijal i sad je to 7. maja, dok se uklope termini veštaka i kad on može - objasnio je Mileusnić zbog čega je suđenje odloženo.

Milesunić je, na pitanje o tome kako komentariše odbranu i nervozu koju je optuženi Đurović danas pokazao, izjavio da čitava ta priča pada u vodu.

- Njegova odbrana, koja se zasniva na tome da to nije on, pada u vodu i to je sve bilo na klimavim nogama. DNK analiza je apsolutno pozitivna i na kamerama se vidi da to jeste on. Odmah sam prepoznao njegove ruke. Njegovi pokreti, ponašanje tela, kretnja govore da je to on. Međutim, njegovo pravo je da se obrani kako hoće, takav je zakon - kaže sagovornik.

Kako dalje objašnjava, posle dve godine od kako traje agonija u vezi sa rasvetljavanjem ubistva, oseća se iscrpljeno, ali i besno.

- Ja stvarno kad dođem ovde kao da sam... Ne znam da li sam besan, tužan, umoran. Ne mogu sedam dana da se sastavim kad se vratim, od čitavog stresa. Ne mogu da Vam opišem kako. Ali moram da izdržim, šta ću. Ta nervoza govori samo da polako shvataš šta se dešava i da treba da bude osuđen na maskimalnu kaznu, da bude primer drugima. Jer je ovde stvarno postalo u Srbiji ubiti čoveka kao dobar dan. Niko se ne plaši ničeg, nikakve kazne, sankcije. Ispade što su luđi to bolje prolaziš u životu, to je tako - kaže Mileusnić.

Ipak, ono što mu je ovom trenutku važno, jeste podrška koju sve vreme dobija od javnosti.

- Kako koji dan prolazi sve neki novi slučajevi. Ovo traje dve godine, polako pada u zaborav, a voleo bih opet da narod čuje i da se ne izgubi taj glas javnosti koji novinari podržavaju i plamen koji održavaju dok ovo sve traje - ističe Mileusnić.

Odloženo suđenje! Suđenje Neđeljku Đuroviću trebalo je danas da se održi u Palati pravde jer odbrana nije imala vremena da analizira pismeni nalaz veštaka. Neđeljko Đurović bio je danas nezadovoljan odlukom svojih advokata i saopštavanjem da nisu uspeli da analiziraju nalaz veštaka, pa je ustao i rekao: "Ali onda sad opet imamo mesec dana u praznom hodu".

Inače, Neđeljkov otac Bojica Đurović nije mogao da prisustvuje današnjem suđenju, jer se nalazi u pritvoru, pošto je osumnjičen da je lažno prijavio da je policajac koji je uhapsio njegovog sina ranjen u svom stanu.