PRVI PUT NAKON TRAGEDIJE, OGLASILA SE JASMININA BLISKA SARADNICA: 'U njenom duhu i liku ćemo završiti kuću u Kraljevu!'

Organizatorka emisije "Kuća od srca" Jasmina Mihajlović (47) nastradala je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Lađevci na Ibarskoj magistrali.

Jasmina je iza sebe ostavila brojna dobra dela, porodice kojima je nesebično pomogla, uz pomoć ekipe im podarila krov nad glavom i obezbedila lepšu budućnost.

Porodice su ozarenih lica dočekivale njene humane gestove, a sada tuguju za osobom koja je, po rečima Jasmininog bivšeg supruga, srce i svaki slobodan trenutak ostavljala na terenu, onima kojima je to najpotrebnije. Tim povodom, Pink.rs stupio je u kontakt sa njenim kolegama i saradnicima, a Danija Ben Sasi otkrila je na koji način se nastradala Jasmina priključila projektu "Kuća od srca".

- Jaca se priključila volonterski, prijavila je porodicu Arsić, za koje smo kasnije uradili i kuću. Ona je živela u blizini, pomogla je i oko materijala i svega što nam je trebalo, svi ti ljudi bili su njeni poznanici. Imala je želju da pomaže i da radi, ovo je bio posao koji je ispunjavao. Ona je bila veliki drug i prijatelj, a pre svega majka i baka - govorila je njena saradnica.

- Njene ćerke su sve ovo teško podnele, kao i njena celokupna porodica. Jednostavno, svi smo u neverici, ona je imala samo 47 godina... - dodala je Danija.

Naša sagovornica se kasnije dotakla i projekta na kom je i pokojna Jasmina radila, te najavila da će i kuća u Kraljevu biti ipak završena u čast organizatorke.

U Jasmininom duhu i liku ćemo završiti kuću u Kraljevu - otkrila je Danija.

Podsećamo, na socijalnoj društvenoj mreži Instagram, ekipa Shadow Production oprostila se od svoje koleginice, gde je navela i detalje vezane za sahranu, koja će se održati u nedelju 18.04.2021. godine u 13h na seoskom groblju Pločica.

- Sa velikim bolom i neizmernom tugom obaveštavamo vas da nas je nakon teške saobraćajne nesreće zauvek napustila naša Jaca, naš najbolji čovek i naš prijatelj.Nestalo je jedno sunce, jedna plemenita duša koja je svojim nesebičnim delima obeležila naš život i život mnogih porodica i ostavila neizbrisiv trag. Zajedno sa nama gradila je kuće za ugrožene porodice kako bi im obezbedila krov nad glavom. Spasila je mnoge svojim humanim zalaganjem i svojom neverovatnom voljom i upornošću. Živela je za to da drugima podari sreću. Pomagala je siromašnima i bolesnima do poslednjeg daha... Do poslednjeg otkucaja njenog srca. Bila je borbena do samog kraja. Dela koja je ostavila iza sebe nastaviće da žive posle nje i da pripovedaju o njenoj izuzetnoj snazi i dobroti. Bila je veliki deo ekipe serijala “Kuća od srca”.

- Hvala ti što si ušla u naše živote i što si svojim prisustvom učinila da postanemo još bolji ljudi. Neka ti je večna slava! Nikada te nećemo zaboraviti!

- Njenoj porodici i njenim najdražima iskazujemo najdublje i najiskrenije saučešće.