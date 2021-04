USPEŠNA AKCIJA POLICIJE U LOZNICI: Rasvetljeno razbojništvo, uhapšen osumnjičeni u roku od DVA SATA!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Loznici, brzom i efikasnom akcijom, za dva sata, rasvetlili su razbojništvo i uhapsili M. P. (1972) iz Banje Koviljače, osumnjičenog da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on danas, oko 11.30 časova, ušao u jednu radnju u Banji Koviljači i, uz pretnju nožem, od radnice oteo 11.625 dinara pazara. Policija ga je ubrzo identifikovala i pronašla, kao i ukradeni novac i nož kojim je, kako se sumnja, pretio radnici. Novac će biti vraćen vlasniku radnje. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.