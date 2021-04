'SVE JE BILO KRVAVO': Rođak muškarca koji je PREREZAO vene otkrio detalje drame na Novom Beogradu (FOTO)

Beogradska policija juče je sprečila L. S. (39), koji želi da promeni pol, da izvrši samoubistvo u Studentskoj ulici na Novom Beogradu! On je u stanu približio fotelju do prozora i popeo se na nju, u nameri da skoči sa osmog sprata.

Kako saznaju mediji, svemu je prethodila neprospavana noć, nekoliko flaša piva i upad u depresiju. Muškarac je duže vreme na hormonskoj terapiji, jer želi da promeni pol.

Rođak porodice nam je ispričao da se L. S. prethodno sukobio sa svojom devojkom, ali da to nije uzrok pokušaja samoubistva.

– Devojka je nekoliko puta ustajala u toku noći i videla da njen momak ne spava, i da je u nekom delirijumu. Kada je ujutru ustala, zamolila ga je da joj ispriča šta je problem, ali je on započeo svađu. Bio je depresivan i zamolio je devojku da izađe iz stana. Ona je krenula da izvede njihovog pitbula, ali je onda čula da je njen dečko zaključao vrata sa unutrašnje strane. Vratila se i molila ga da otvori, a potom je čula da se u stanu odvija haos – opisuje rođak L. S.

ZAKLJUČAO SE U STANU

Za to vreme L. S. se popeo na sims, kako bi skočio, ali se predomislio.

– On je neko vreme visio na prozoru, ali je uspeo da se vrati u stan. Komšije, u parku iza zgrade, su uočile L. S. i odmah pozvale policiju i Hitnu. Kada je policija počela da lupa na vrata, on je krenuo da im otvori, ali nije mogao, pošto ih je prethodno zaključao, pa polomio bravu. Kako su policajci i njegova devojka sve jače lupali i insistirali na otvaranju, on je sve više paničio. Video je da nema izlaza, a u glavi mu se, najverovatnije, odigrao pakao i onda je uočio skalpel na stolu i prerezao vene – kaže sagovornik Objektiva.

KRV NA TEPIHU

Pošto se L. S. nije odazivao, a ni druga patrola iza zgrade ga nije videla na prozoru, odlučili su da provale u stan.

– Kada su provalili, zatekli su ga na tepihu. Sve je bilo krvavo, a pored je bio skalpel. Ležao je sklupčan na tepihu. Odmah za policijom je ušla i Hitna i stavili su ga na nosila. Prevezen je u Urgentni centar, a kasnije i na psihijatriju. Nakon procene lekara ćemo videti šta će se dalje dogoditi – završava priču rođak porodice koji je bio na mestu dešavanja.

Takođe, u svemu ga podržava devojka sa kojom on očekuje dete.

Kako je ekipi Objektiva ispričao rođak porodice, L. S. već nekoliko godina radi na promeni pola, ali vrlo teško podnosi to što se zbog pandemije neprestano odlaže.

– On se već sa četiri godine znao da se ne oseća lepo u svojoj koži, ponašao se kao devojčica. Njegova porodica mu je oduvek bila podrška što se toga tiče. Već duže vreme je na hormonskoj terapiji, ali zbog koronavirusa se stalno odlaže operacija, i njemu to mnogo teško psihički pada. Prilikom želje da se promeni pol, mora se ispitati sve, a to znači da je išao i kod psihijatra. On je jedan od retkih slučajeva koji po proceni lekara nije pio nikakve lekove prilikom hormonske terapije – priča on.

Kako pišu mediji, ovaj par je pre nekoliko nedelja saznao da će postati roditelji.

– Kako je ovo sve prolongirano zbog pandemije, odlučili su da odu na vantelesnu oplodnju, kako bi im se nešto lepo dogodilo. Uspelo je i ona je trudna već sedam nedelja, a oni su svima to pričali – ističe rođak.

Kako dodaje, stan u kome žive L. S. i njegova devojka je nasledio od majke.

– Mnogo je bio vezan za nju. Preminula je pre četiri godine i on je to mnogo teško podneo. Zapravo, nikada nije prihvatio. Majka mu je bila podrška ka toj želji i potrebi da se konačno oseća slobodnim. To je bila vrlo ugledna žena, poštovana. Što se narodski kaže, prava gospođa – priča sagovornik.