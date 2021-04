Uhapšena TROJICA POLICAJACA iz Srbobrana - osumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole i PU Novi Sad uhapsili su tri policijska službenika PS Srbobran D. J. (1984), M. G. (1990) i S. M. (1974), kao i Z. S. (1990) iz Srbobrana zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja.

D. J. se sumnjiči da u martu ove godine, nije postupao po depeši i potragama koje su bile raspisane za jednom osobom, već se sa njom viđao i na taj način joj omogućio izbegavanje odgovornosti. Takođe ovaj policijski službenik je osumnjičen da je u novembru prošle godine, na putu Srbobran-Feketić, zaustavio kamion koji se kretao pravcem gde postoji privremeno ograničenje za tu vrstu vozila. On je, kako se sumnja, od vozača kamiona zahtevao i primio novac čime je vozaču omogućio izbegavanje prekršajne odgovornosti. M. G. i S. M. se terete da su, u nameri da pribave protivpravnu imovinsku korist, od decembra 2020. do februara 2021. godine, podstreknuti od strane Z. S. omogućili mu da ošteti Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.ci saobraćajne policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole brzine „Spid maraton“, zaustavili su i sankcionisali tridesetdvogodišnju državljanku Hrvatske koja je upravljala automobilom marke „bentli“ brzinom od 185 kilometara na čas. Policija je danas na auto-putu Batrovci - Beograd, na teritoriji opštine Pećinci, zaustavila ženu koja je vozila brzinom, za 55 kilometara na čas većom od dozvoljene. Protiv tridesetdvogodišnjakinje podneta je odgovarajuća prekršajna prijava.