USPEŠNA AKCIJA POLICIJE: Zaplenjeno PET TONA duvana, uhapšeno PET OSOBA!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd, PU Valjevo i Poreskom policijom, po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu, zaplenili su oko pet tona rezanog duvana i duvana u listu i uhapsili pet osoba.

Oni su osumnjičeni da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe oštetili budžet Republike Srbije za oko 69 miliona dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i nedozvoljen promet akciznih proizvoda uhapšeni su G.C. (1975), osumnjičen da je organizator ove kriminalne grupe, kao i njene članove I.M. (1975), M.M. (1973), A.S. (1991) i B.L. (1991). Oni se terete da su od septembra prošle godine do trenutka hapšenja neovlašćeno organizovali nabavku i preradu rezanog duvana radi stavljanja u promet kupcima na teritoriji Republike Srbije, bez plaćanja akcize i pripadajućeg poreza. Policija je, pored zaplenjenog duvana, u Mislođinu kod Obrenovca pronašla proizvodni pogon za rezanje duvana, kao i 9.600 evra. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.