UHAPŠEN NOVOPAZARAC (40): Vozio pijan i drogiran bez dozvole, pa udario devojčicu (10) na trotoaru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su M. Š. (1981) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Sumnja se da je on danas oko 15 časova u mestu Mur u Novom Pazaru, upravljajući automobilom bez vozačke dozvole, pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, udario desetogodišnju devojčicu koja se kretala trotoarom i povredio je. Protiv njega, policija je juče donela meru zadržavanja do 12 časova i po nalogu nadležnog tužilaštva, podnela krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja, pošto je pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je lakše povređena jedna osoba. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.