HAPŠENJE U SUBOTICI: Rasvetljeno nekoliko TEŠKIH KRAĐA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su više teških krađa i uhapsili A. B. (2002) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je u proteklih mesec dana, sa jednim šesnaestogodišnjakom, provalio u više garaža iz kojih su ukrali bicikle i razni alat. Takođe su, kako se sumnja, provalili u jednu kuću iz koje su ukrali novac i zlatni nakit. Policija je pronašla deo ukradenih predmeta i vratiće ih vlasnicima. A. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici, dok će protiv šesnaestogodišnjaka biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.