UHAPŠEN RAZBOJNIK S VRAČARA Osumnjičen za 14 razbojništava - uz pretnju nožem ili polivanjem benzinom OTIMAO NOVAC

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, brzim i efikasnim radom, uhapsili su M. P. (1976) neposredno nakon izvršenog razbojništva.

On se tereti i da je izvršio još 14 ovih krivičnih dela na teritoriji Beograda. Osumnjičeni je, na Vračaru u jednoj prodavnici, uz pretnju nožem, od radnice oduzeo 15.000 dinara nakon čega je pokušao da pobegne, ali ga je policija nakon nekoliko metara sustigla i uhapsila. M. P. je osumnjičen da je na teritoriji opština Vračar, Stari grad, Novi Beograd i Zemun izvršio još 14 razbojništava pretnjom nožem ili polivanjem radnika benzinom ukoliko mu ne budu predali sav novac. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.