ŠOK! Otac sa 1,3 promila vozio dete divljajući 175 kilometara na sat, otkriven i jedan NEOBIČAN slučaj u BG

Za tri dana praznika zabeleženo više od 9.000 saobraćajnih prekršaja.

Zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije Boban Milinković kaže da je za tri dana praznika zabeleženo više od 9.000 prekršaja, a više od 900 vozača je vozilo je pod dejstvom alkohola.

Čak 26 vozača isključeno je iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Milinković je rekao da je tokom praznika broj vozača koji voze pod dejstvom alkohola dvostruko i trostruko veći od proseka. Glavni razlog je što se ljudi previše opuste.

-Saobraćajna policija od petka pojačano kontroliše saobraćaj, za prva tri dana zabeleženo je više od 9.000 prekršaja, više od 900 vozača je isključeno iz saobraćaja, 220 vozača zadržano je na trežnjenju. Zabeleženo je 35 nasilničkih vožnji, od toga je 30 vozača bilo pod dejstvom alkohola, pet prekršaja otkrili su presretači. Iz saobraćaja je isključeno 26 vozača koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci - naveo je Milinković.

Dao je primer jednog oca koji je zaustavljen na auto-putu jer je vozio više od 175 kilometara na sat. Sa njim je automobilu bilo 10-godišnje dete, a testiranjem je utvrđeno da je on imao 1,35 promila alkohola u krvi.

-On je zadržan 12 sati, pozvana je supruga da preuzme dete. Kazna je od 100 do 120 hiljada, osam meseci zabrane upravljanja vozilom, 14 kaznenih poena. Kazna nije bitna u odnosu na ono što je moglo da se desi, to je strašno - naglasio je zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije.

Dodaje da se noćas u Beogradu dogodio neobičan slučaj. Vozač je došao do naplatne stanice Beograd, okrenuo se i vozio u suprotnom smeru do Begaljičkog brda, gde ga je policija zaustavila i otkrila da je imao 1,3 promila alkohola u krvi.

-Ne može policija biti na 100 metara, apel da ako ste pili, sačekate sutradan ili nađite treznog vozača da vas vozi, ogroman broj alkoholisanih za volanom - naveo je Milinković.

Dodao je da je sinoć u Nišu nastradao pešak, star 74 godine, kog je na prelazu udario motociklista. I motociklista, koji nije nosio kacigu, zadobio je povrede opasne po život.

Govoreći o gužvama u saobraćaju zbog povratka sa prazničnog odmora, Milinković je rekao da je kontrola policije srazmerna frekvenciji saobraćaja.

-Tokom dana će kontrole biti intenzivirane, cilj je da se građani vrate sa praznika živi i zdravi - naglašava zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije.

Dodaje da se neće ponoviti gužve na auto-putu Miloš Veliki, koje su zabeležene u četvrtak i petak, pogotovo na stanici Preljina.

-Za godinu dana ta stanica će postati bočna naplatna stanica i imaće dovoljno kapaciteta, ona je sad čeona pa izlaze i oni koji putuju za Čačak, Užice, ali i Crnu Goru. Građani su masovno napustili Beograd, priliv vozila je bio 2.000 vozila u satu na tom auto-putu. U takvim situacijama preostaje samo strpljenje, ne možete da pobegnete od toga - naglašava Milinković.

Vozače savetuje da krenu na vreme ili da odlože povratak.