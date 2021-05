PONOVO U ZATVORU! Otac poznate teniserke treći put završio iza rešetaka, evo šta je sada uradio!

Problematični Damir je sada završio u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici zbog napada na službeno lice, piše Srpski telegraf.

Dokić je priznao krivicu i nagodio se sa tužilaštvom, pa će biti služiti kaznu do februara 2022. godine. On je već bio u zatvoru dva puta, 2009. i 2010. godine.

In a new autobiography, former Australian tennis star Jelena Dokic details the physical and emotional abuse endured at the hands of father Damir, alleging she was once beaten unconscious https://t.co/pYGCywCeOz (Pic:Reuters) pic.twitter.com/wXO2755l2A