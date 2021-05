STRAVIČAN UDES KOD RAŠKE: Vozila nakon sudar sletela na prugu, jedna osoba na MESTU OSTALA MRTVA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Raški uhapsili su I. J. (1999) iz Zvečana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti saobraćaja.

On se sumnjiči da se juče, oko 16 časova, u mestu Kaznoviće kod Raške, upravljajući „pežoom“ sudario sa „opelom“ koji je vozio četredsetsedmogodišnji muškarac, nakon čega su oba automobila sletela na železničku prugu. Četrdesetčetvorogodišnji suvozač iz „opela“ je podlegao povredama na licu mesta, dok je vozač lakše povređen. Suvozač u „pežou“, dvadesetpetogodišnja devojka, zbog zadobijenih povrede zadržana je na lečenju u Opštoj bolnici u Novom Pazaru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški.