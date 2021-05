U KUĆI VELJE NEVOLJE PRONAĐEN I DNK LAZARA VUKIĆEVIĆA - iz štek - vikendice u Ritopeku nije izašao živ?

DNK trag Lazara Vukićevića, nestalog oktobra prošle godine, prema nezvaničnim saznanjima medije, pronađen je u kući smrti Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, u Ritopeku.

Policija ima dovoljno dokaza da je mladić sa Vračara boravio u ovom jezivom zdanju i da iz njega nikada nije izašao živ. Ostalo je da se obave još dodatna veštačenja, pa da Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), proširi istragu protiv ove kriminalne grupe i za ovaj zločin.

Vukićevićeva sudbina direktno je vezana za kidnapovanog i ubijenog Gorana Veličkovića Goksija. NJih dvojica su bili bliski i, kako je ispričao Veljko Belivuk svojim najbližim saradnicima, zajedno su mu radili o glavi, po nalogu vođa "škaljarskog klana". To je bio razlog da ih obojicu likvidira. Pored Vukićevićevog, i Veličkovićev DNK trag pronađen je u kući smrti u Ritopeku.

"U jednom trenutku Belivuk je bio u paranoji da ga Veličković prati i da nekome dojavljuje kuda se kreće", navodi sagovornik blizak istrazi.

"Sumnja se da mu je ovakvu ideju "usadio" Marko Miljković, koji je na identičan način "namestio" i kuma Vlastimira Miloševića, ubijenog na šinama nekoliko godina ranije. Pod uticajem Mareta Mesara, kako su interno Miljkovića zvali ljudi bliski Belivuku, namamljen je, a potom kidnapovan Veličković. Onda su ga ubili."

Usledila je tada, prema rečima izvora, priprema zamke za Vukićevića. Sredinom oktobra namamili su ga, a potom oteli i prebacili u štek-objekat u Ritopeku. Od tada mu se gubi svaki trag. Porodica je prijavila njegov nestanak, a sada se nazire i sudbina ovog mladića sa Vračara.

"Belivukova i Miljkovićeva ekipa je tada imala svesrdnu pomoć njihovih ljudi iz policije", navodi sagovornik.

"Nekoliko nedelja pre nestanka oduzeli su mu blindirani automobil, tobože zbog provera. Onda su ga, kako se sumnja, preko aplikacije "Skaj" kriptovanog telefona njegovog prijatelja, kome je izuzetno verovao, namamili da dođe do Banovog brda. Odatle je prebačen u Ritopek."

Prema rečima ovog sagovornika, postoje operativni podaci da je ispred automobila u kome je bio Vukićević, pa do vikendice smrti na periferiji Beograda, išlo vozilo sa jednim pripadnikom MUP Srbije, koji je u to vreme bio na visokoj poziciji u srpskoj policiji. Taj rukovodilac službe bio je naoružan heklerom i "čistio" je put vozilu sa Vukićevićem od Banovog brda do Ritopeka.

U ovom trenutku Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) vodi istragu protiv Belivukove i Miljkovićeve grupe za ubistva Veličkovića, Zdravka Radojevića i Milana LJepoje. Tu su pri kraju sva veštačenja i više nema sumnje da su ubijeni, a da su im tela raskomadana, kako bi se uklonili tragovi.

Pre izvesnog vremena u tajnoj prostoriji pod zemljom, u koju se ulazilo iz garaže štek-vikendice u Ritopeku, pronađena je i industrijska mašina za mlevenje mesa i kostiju. Tokom analize u forenzičkoj laboratoriji u njoj su pronađeni ljudski biološki tragovi. Na osnovu upoređivanja DNK uzorka uzetih od članova porodice nestalih mladića, utvrđeno je da pripadaju LJepoji i Zdravkoviću.

Saradnici

Istražnim organima u ovom trenutku najveću pomoć pružaju članovi Belivukove i Miljkovićeve ekipe, koji su bili spremni da progovore i sarađuju. Među njima su i pripadnice lepšeg pola, kojima su ova dvojica, hvaleći se, slali fotografije osakaćenih i brutalno ubijenih mladića.