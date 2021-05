PORODICA, PRIJATELJI I KOMŠIJE SKRHKANI BOLOM ZBOG SMRTI MLADOG ALEKSE (26): Zvala me njegova baka i rekla 'ALEKSE VIŠE NEMA', jedva govorim...

Talentovani fudbaler Aleksa Stojimenović (26) iz Aleksinca izgubio je život sinoć oko 20 sati tokom tuče na terasi kafane "Oaza" u Aleksincu gde i dalje vlada misterija na koji način je ovaj momak zadobio povrede na potiljku u toku proslave 18 rođendana drugarice T. Č.

Tužilaštvo Osnovnog suda u Aleksincu je naložilo obdukciju tela tako da će se nakon toga o smrti ovog momka više znati. Za sada niko pouzdano ne zna šta se dogodilo na ovom slavlju.

- Deca su bila pripita. Iz kafane se videlo neko koškanje momaka i ja sam takoreći slučajno izašao na terasu i video da se deca tuku, pokušao sam nekako da ih smirim, a onda vidim da momak leži na podu terase. Sav je prebledeo. Odmah sam počeo da ga po obrazima šamaram da se osvesti pošto je bio bez svesti. Tu je jedan čovek došao i pokušao da mu izvadi jezik. Zavladala je neka panika jer vidimo da gubimo dete. Svi smo zvali Hitnu pomoć, tu i neke žene su okretale telefone, ali nam je rečeno da imaju jedno vozilo i da ne mogu da dođu jer je i ono na terenu. Onda smo privatno zvali jednog anesteziologa. Za mene je to sve trajalo čitavu večnost, a tek na kraju sam video da on ima krv na potiljku. kako je došlo do toga da on padne i povredi se, ja zaista do sada ne znam - rekao nam je jedan Aleksinčanin koji je bio na licu mesta ove tragedije u Aleksincu.

On kaže da Hitna pomoć nije došla, pa su ga policajci stavili u svoje vozilo i odvezli u Opštu bolnicu u Aleksincu, a odatle je prevezen u teškom stanju u Univerzitetski Klinički centar u Nišu.

Mnogo suza se danas lije za pokojnim Stoimenovićem koji je preminuo u toku noći. U dvorištu njegove rodne kuće, okupili su se drugari i drugarice u neverici šta se tako iznenada dogodilo jednom sportisti, vrednom momku koji je pet ili šest godina radio u prodavnici "Metalca" u Aleksincu.

On je u Aleksincu živeo sa bakom i dekom. Kako smo saznali, Aleksa je imao devojku i aktivno se bavio fudbalom, igrao je za jedan klub iz Sokobanje. Njegova majka koja inače živi u Švedskoj i trenutno je na putu sa Srbiju. Žena je, inače u potpunom šoku od saznanja da joj je sin preminuo.

- Zvala me je njegova baka negde oko 8.00 sati kada sam došao na posao da kaže da je Aleksa povređen i ja sam se zabrinuo, ali pomislih, mlad je to organizam. Posle pola sata me zove i kaže "Alekse više nema". Hteo sam da se srušim. I sada sam potresen, jedva i govorim. Trebalo je da zatvorim radnju, nego lakše mi je nekako ovako s ljudima da popričam. igrao je fudbal, nikad cigaretu nije zapalio, on je od skoro počeo na slavljima da popije nešto...

Jednostavno sportski tip momka, ali eto zla sudbina ne bira - kaže njegov kolega iz radnje Ivica Ilić.

Niko od naših sagovornika nema lošu reč za Aleksu koji je prema prvim informacijama iz KC Niš zadobio povrede glave i kičmene moždine.

- S ovom tragedijom su svi unesrećeni. On je imao devojku, brojne prijatelje, a kod bake i deke jš ne smem ni da odem. Ne mogu, srce mi se steže kada pomislim da su izgubili unuka, a živimo tu u istoj ulici - rekla nam je jedna od komšinica.

Za sada niko nije pritvoren zbog ove tragedije, a u policiji kažu da je intenzivan rad u toku da bi se otkrilo kako se ugasio još jedan mladi život.