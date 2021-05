POZNATO ZBOG ČEGA JE IZBILA TUČA U KOJOJ JE ALEKSA STRADAO: Mladić koji mu je zadao smrtonosni udarac je OVAKO reagovao!

Aleksinčanin O. P. (18) uhapšen je zbog sumnje da je 16. maja na rođendanskom slavlju u jednoj kafani, udario u vrat svog sugrađanina Aleksu S. (26) usled čega je on preminuo nekoliko sati kasnije. On se tereti za nanošenje teške telesne povrede sa smrtnim ishodom dok su krivične prijave, ali za učestvovanje u tuči, podnete protiv M. S. (26) i Z. T. (18), koji su takođe bili gosti kobnog veselja.

Kako se saznaje, povod tragičnog sukoba je bio banalan, a prethodilo mu je gurkanje između drugova osamnaestogodišnjakinje koja je proslavljala rođendan i prijatelja njenog starijeg brata među kojima je bio i Aleksa.

"To je bio sukob između mlađih i starijih koji nije imao konkretan razlog. Ustanovljeno je da je O. P. tokom tuče udario Aleksu u vrat, nažalost pogodio ga je u vertebralnu arteriju što je dovelo do njenog rascepa i izazvalo krvarenje u mozgu. Mladić je hitno prebačen do aleksinačke bolnice odakle je upućen u nišku bolnicu, ali je ubrzo podlegao povredama. Ovakva vrsta povreda je inače vrlo redak uzrok smrti, gotovo nezabeležen u medicinskoj praksi. Napadač bi trebao da bude profesionalni karatista da bi znao kako da pogodi taj krvni sud", navode naši sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

O. P. je nakon što je udario Aleksu napustio prostor u kome je došlo do sukoba da bi se ubrzo vratio.

Prestravljen, uhvatio se za glavu!

"Kada je video da je mladić bez svesti, seo je u svoje vozilo i uhvatio se za glavu. Tek onda je shvatio razmere posledica tuče, bio je prestravljen", navode izvori.

Aleksinačka i niška policija imale su težak zadatak da rasvetle tragediju, s obzirom na veliki broj ljudi koji je prisustvovao kobnom slavlju. Saslušano je više od dvadesetak gostiju, ali je za rasvetljavanje tuče koja je Aleksu koštala života ključan bio snimak sa kamera video nadzora. Mada je vlasnica kafane najpre tvrdila da kamere ne rade, u utorak je snimke ipak predala policiji, pa je ustanovljeno da je video nadzor zabeležio sve što se dešavalo i u kafani ali i ispred nje te su vinovnici kobnog sukoba uhapšeni.

Ona se tereti za sprečavanja i ometanje dokazivanja i nepostupanje po zdravstvenim propisima jer je istražnim organima kazala da nema snimke video nadzora zbog navodnog kvara resivera. Ustanovljeno je da je to učinila kako bi prikrila činjenicu da je u kafani bilo preko sto gostiju iako je okupljanje tolikog broja ljudi zabranjeno zbog pandemije korona virusa.

Kako se navodi u Krivičnom zakoniku "ko u nameri da preči ili oteža dokazivanje sakrije, uništi, ošteti ili delimično ili potpuno učini neupotrebljivom ispravu, odnosno druge predmete koji služe za dokazivanje, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom". Međutim, njoj preti stroža sankcija jer zakon predviđa da “ako je delo učinjeno u krivičnom postupku, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom”.