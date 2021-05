VELJA NEVOLJA I MARKO MILJKOVIĆ ZAKOPALI NOVAC U MRTVAČKIM SANDUCIMA: Samo oni znaju gde su sakrili blago, otkrivene i nove štek lokacije!

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, i Marko Miljković, koji su u februaru uhapšeni kao organizatori najopasnije kriminalne grupe u regionu, velike količine novca zakopali su u mrtvačke sanduke i kovčege na nepoznatim lokacijama! Kako izvor Kurira otkriva, dvojica organizatora klana lično su kopala rupe kako drugi ne bi znali lokacije na kojima kriju novac!

- Prilikom hapšenja, kod pripadnika kriminalne grupe nije pronađena velika količina novca, barem ne onolika koliko je to očekivano. Najviše je kod sebe imao Belivuk, nešto preko 30.000 evra. To je odmah stvorilo sumnju da je novac sakriven - otkriva izvor Kurira iz istrage. On objašnjava da se grupa sumnjiči i za trgovinu drogom, od koje su, kako se veruje, zarađivali ogromne svoje novca.

Tokom istrage došlo se do podataka da su Belivuk i Miljković novac zakopali na lokacijama u Srbiji koje praktično znaju samo oni.

Kupovali su sanduke za sahranjivanje pokojnika, kao i obične kovčege, a novac stavljali u plastične kutije, staklene tegle i najlon kese, kako se ne bi oštetio, a onda sve zakopavali u zemlju. S druge strane, vodili su računa da ne stavljaju novac u metalne posude, jer bi one lako mogle da budu otkrivene pomoću detektora za metal. O koliko sanduka i kojoj količini novca je reč, za sada se samo nagađa - kaže izvor Kurira.

Prepisali: Eskobar zakopao milijarde Zakopavanje novca u zemlju prvi su počeli da koriste kolumbijski karteli. Čuveni bos Pablo Eskobar, kako se sumnja, zakopao je milione, a možda i milijarde dolara pod zemljom. - U Kolumbiji je zakopano više novca i zlata nego što bi iko mogao i da zamisli. Čuveni narko-bos Pablo Eskobar je sakrio milione, možda čak i milijarde svog bogatstva u Kolumbiji pre nego što su ga vojnici ubili u decembru 1993. godine. Eskobar je ubio ljude koji su mu pomogli da sakrije novac kako bi čitava priča ostala tajna. Veći deo novca nikada i nije pronađen - preneo je Miror pre nekoliko godina, navodeći da agenti CIA i dalje tragaju za Eskobarovim zakopanim blagom.

Bivši šef beogradske policije Marko Nicović kaže za Kurir da veruje da je ova kriminalna grupa sakrivala velike količine novca po "italijanskom receptu", jer "mafija ne može bez živog keša".

Na taj način novac je prva sakrivala italijanska mafija, i to u porodičnim grobnicama, ali ne vođa kartela, već u grobnicama porodica "vojnika". To su mesta koja se retko diraju, s tim što su oni novac sakrivali najčešće ispod sanduka. Novac svakako nisu mogli da čuvaju u bankama, jer bi policija lako mogla da mu uđe u trag s jedne strane, a s druge strane, velike količine novca iz banke ne možete da podignete po potrebi. Morate da najavite banci, koja može da proveri poreklo ili prijavi policiji - kaže Nicović i napominje da njega ne čudi da se Belivukova kriminalna grupa odlučila za ovaj način skrivanja bogatstva.

I bivši operativac DB Božidar Spasić potvrdio je ranije da nije neobično da mafijaši na ovaj način skrivaju novac.

Pare se u tim mafijaškim klanovima pakuju u staklene tegle ili posude, a onda se zakopavaju na tajnim lokacijama. Tako novčanice ne mogu da se ovlaže, ubuđaju se i propadnu posle izvesnog vremena pod zemljom. Prema mojim saznanjima, novac je zakopan na lokacijama po rubnim delovima Beograda, koje je Belivuk prethodno otkupio, ali i na planini Rudnik, gde je Velja Nevolja uhapšen 4. februara - izjavio je Spasić za medije.

Aleksandar Vulin: Otkrivene nove štek lokacije Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da su pronađene nove lokacije na teritoriji Beograda koje su koristili pripadnici kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. - Ima novih detalja, pronađeno je više mesta i lokacija na teritoriji Beograda na kojima su se oni skrivali i odlagali svoje stvari, novac, koristili za sakrivanje pripadnika klana kada izvrše neki zločin. Svakodnevno se radi i svakodnevno se pronalazi ponešto. Istraga nije završena, to što smo dokazali da su učestvovali u brojnim ubistvima, to što sada znamo mnogo više, ne znači da smo završili - rekao je ministar. On je prokomentarisao i navode da vođa "kavčana" Radoje Zvicer daje 10 miliona evra za osvetu Srbiji. - Ne mogu da tvrdim da li je tačan iznos od 10 miliona, možda je i više, to nije ni važno, ali jeste važno to što je Zvicer zainteresovan da neki ljudi ovde ne budu više među živima, na prvom mestu predsednik Vučić - naglasio je ministar Vulin.

Podsetimo, da Belivuk nije prvi osmislio skrivanje novca na ovaj način, svedoči i slučaj takozvane pljačke veka, tokom koje su razbojnici 2011. opljačkali konvoj novca i odneli oko 850.000 evra. Tokom potrage za novcem istražitelji su otvarali čak i porodične grobnice osumnjičenih, ali novac do danas nije pronađen.