SASLUŠANI OSUMNJIČENI ZA DIVLJANJE U BETON HALI: Tvrde da nisu lomili i pravili incidente, tužilaštvo traži pritvor!

Pred zamenikom javnog tužioca danas saslušano je deset okrivljenih povodom nereda u ''Beton hali'' i to U.S., N.N., J.V., M.P., J.P., S.P., V.J., F.M., N.R., I.Š. na okolnosti izvršenja krivičnog dela nasilničko ponašanje iz čl. 344 st. 2 u vezi st. 1 KZ, nakon čega je tužilaštvo predložilo da im bude određen pritvor do 30 dana.