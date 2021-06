''Marihuana je opasna droga, dobro je da je policija sklanaj sa ulice'' (VIDEO)

Savetnik za bezbednost i istrage DB-a Stevan Đokić govoreći o akciji ''Gnev'' u kojoj je zaplenjeno 21,7 kg marihuane rekao je da imamo situacije da se neki pojedinci ili organizacije sada zalažu za legalizaciju marihuane naglasivši da je marihuana ipak droga te da je svaka droga opasna.

-Dobro je da policija sklanja drogu, a i te ljude sa ulica – smatra Đokić.

-21 kilogram droge to je velika količina i jasno je da je to jedna ozbiljna laboratorija za veštački uzgoj marihuane koja je pronađena, to je ozbiljan biznis i to znači da je bila namenjena za prodaju – dodaje on.

Novinar ’’Kurira’’ Miloš Lazić rekao je da je ovo velika zaplena, kao i da mu je zanimljiva oprema koja je pronađena, te da to znači da je to čovek koji je znao da napravi tu laboratoriju sa svom pratećom opremom.