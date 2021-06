''DA ME NISU NAPALI NIŠTA SE NE BI DESILO'' - JOVANOVIĆ NA IVICI SUZA objasnio šta se zaista desilo na Novom Beogradu

Lider LDP Čedomir Jovanović vidno uznemiren ispričao šta se dogodilo sinoć kada je na lokalu brze hrane na Novom Beogradu razbio stolicom izlog.

- Da me nisu napali ništa se ne bi desilo - rekao je lider LDP.

- Ja sam sa decom i sa suprugom od jutros, dobro se osećam. Mogu da budem i bolje, ali ajde da kažemo sve. Sve se desilo ispred mog stana, ispred moje kuće. Oni mogu da lupaju Beton halu, ali ne i mene. To nije prvi put, znaju gde živim i dolaze da me provociraju. Žao mi je zbog policije, što je morala da dolazi. Između toga da mi maltretiraju porodicu i svega što sam preživeo, biram ovo drugo - rekao je Jovanović u jednoj emisiji.

- Šutirao sam i policijski automobil. Priznajem, jesam. Nisam im vikao "kerovi". Ti policajci su bili sa mnom celu noć i smirivali me, rekli su mi: "Bili su ljudi, svedočili da si napadnut. Smiri se". Kako da se smirim? Pitao sam njih, evo pitam sada i vas kako da se smirim - rekao je vidno uznemireni Jovanović.

O samom sukobu koji se sinoć desio, Jovanović kaže:

- Izašao sam iz kola ispred svog stana. Nisam očekivao ništa, ali su oni gospoda. Svi znaju da se to dešava godinama. Mom Srđanu su pre nekoliko godina razbili vilicu. Oni su bitange koje vrebaju. Neka oni navijaju nemam ništa protiv, ali neka me ostave na miru. Ili postoje zakoni i red ili da se svako snalazi kako ume. Ja se povlačiti neću. Oni koji su ih poslali tu, znali su što ih šalju. To je moglo i drugačije da se završi, to je čopor, ne zam koliko ih je bilo tačno. Nisam ja došao kod njih, nego oni kod mene. Oni tu sede često, provociraju me već nekoliko puta. Oni kad slave titulu, polupaju pola grada, tako slave, a zamislite kako je tek kad su ljuti. Oni će da brane Miloševića i Kosovo... - rekao je Čeda, a potom opisao šta se dogodilo po dolasku policije.

Podsetimo, Jovanović je sinoć oko 22 časa gađao stolicom jedan lokal brze hrane nakon svađe, nakon čega je odvezen policijskim vozilom.