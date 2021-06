OTIKRIVENA POZADINA INCIDENTA U KOJEM JE UČESTVOVAO ČEDA JOVANOVIĆ: Lider LDP se sinoć sukobio sa Urošem Avramovićem, VOĐOM 'HIJENA'?!

Prema operativnim podacima iz istrage, oni su u društvu još jednog muškarca sedeli u kafiću, pre nego što je između njih izbila svađa.

Čedomir Jovanović, lider LDP-a pre incidenta koji se desio sinoć u restoranu brze hrane, sedeo je u obližnjem lokalu sa navijačem Urošem Avramovićem, jednim od vođa navijačke grupe Hijena, pišu beogradski mediji.

Avramović je, podsetimo, poznat policiji i hapšen je zbog različitih krivičnih dela.

Kako saznaju mediji, prema operativnim podacima iz istrage, oni su u društvu još jednog muškarca sedeli u kafiću, pre nego što je između njih izbila svađa.

- Izbila je svađa, Jovanović je u kafiću potegao stolicu i gađao ih. Umešali su se i gosti, koji su pokušali da ih razdvoje. Lider LDP-a je tada izleteo iz tog kafića i ciglom gađao izlog restorana brze hrane, u kom uopšte nisu bili prethodno - otkriva očevidac incidenta šta se dogodilo prethodne večeri.

Kako navodi, Jovanović se ni tada nije smirio, već je vređao patrolu policije koja je brzo stigla na lice mesta, po pozvu građana.

- Psovao je, vređao i šutirao automobil. Kada je odveden u stanicu, odmah je pristao na test na drogu koji je pokazao da nije konzumirao narkotike, ali je alko test utvrdio da u krvi u tom trenutku ima preko 1,5 promila, što znači da je u trenutku incidenta imao preko dva promila alkohola - otkriva izvor.

Prema njegovim rečima, prikupljanje dokaza i informacija još uvek je u toku i kada bude završeno, znače se da li če protiv Jovanovića biti podneta krivična prijava i za koje krivično delo.

Jovanović je kasnije izjavio da mu je policija te večeri rekla "hajde da radimo test na narkotike".

- I ja kažem, pa je l znate ko sam ja?! Nije valjda da samo možete da radite test, pa je l ima većih narkomana od mene?! Ja nemam šta da radim, od ujutru kada ustanem, pa dok ne padnem s nogu, ja se samo fiksam, šmrčem, gutam ekstazije?! Rekli su mi da moraju zbog procedure da urade... Pa, hajde, uradi! Oni su to uradili, rekli izvini, rekao sam izvinite vi, žao mi je - kazao je Jovanović.

Čedina žena: Napali su ga huligani i on je reagovao

Prema drugoj verziji događaja, Čedomir Jovanović živi u ovom kraju Novog Beograda i već duže vreme trpi provokacije od navijača Crvene zvezde koji se okupljaju u lokalima brze hrane u komšiluku.

Kako je medijima ispričala Jovanovićeva supruga Jelena, Čedomira su, dok se vraćao kući, "napali navijači".

- Parkirao je auto, krenuo je ka stanu i onda su ga iz čista mira napali navijači Crvene zvezde. Došlo je do koškanja, a onda su očevici pozvali policiju - ispričala je Jelena Jovanović te večeri.

Jelena Jovanović je sledećeg jutra izjavila da njihova porodica godinama trpi maltretiranje huligana, najčešće ispred zgrade u kojoj žive, i da je policija uredno obaveštavana o tome.

- Kada je sinoć oko 21 čas moj suprug je došao kući, verbalno ga je napalo nekoliko mladića koji su ga pratili, vređali i pretili. Napadnut je i fizički i on je odreagovao - kaže Jelena Jovanović.

Ona je istakla da se nada da će policija odreagovati i sprečiti svakodnevno zlostavljanje, a medije je zamolila da izveštavaju objektivno o događajima u kojima se spominje Čedomir.

- On nije nasilnik, već se branio od nasilnika. Kako i zašto je moguće da svaka vest o njemu bude negativna? Čedomir je sinoć branio svoju decu, svoju porodicu, na pragu svog doma. Ugrožena je bezbednost nase porodice, dece koja su noćas bila svedoci događaja, koji se desio ispod njihovog prozora. Često slušaju odatle uvredljive pesme i pretnje od strane navijača - kaže Jelena Jovanović.

Čeda: Tom ološu se neću sklanjati s puta!

Sam Jovanović je ponovio sličnu verziju incidenta na televiziji. Potvrdio je da je bacio stolicu kroz izlog lokala nedaleko od njegove kuće, dodao da to nije prvi napad navijača na njega i poručio da im se "neće sklanjati s puta".

- Jesam bacio stolicu u izlog, jer oni samo taj jezik razumeju. A to što je problem ovo staklo, a ne Beton hala i njihovo divljanje, to sa mnom ne može da prođe. Neka ne dolaze! Da nisu dolazili, da me nisu napali, ne bi bilo ništa - rekao je Jovanović.

Jovanović je rekao da za ljude koji su ga napali ne važe pravila kao za svakog drugog čoveka u zemlji, ali da se on tom ološu "neće sklanjati s puta".

- Izašao sam kola, ispred stana, a oni su gospoda dok se jednog dana ne nađe neka kuća u Ritopeku. Neka kaže policija koga je juče saslušavala i našla pored mene! - rekao je Jovanović.

Jovanović je kazao da "ovo nije prvi put, to se dešava godinama", i da javnost svedok toga.

- Ja ne idem na utakmice, ja ne idem kod njih. Ja nisam otišao na sever, ni u "Pionir", došao sam svojoj kući. I nije to prvi put! Tu sede stalno, stalno provociraju, javi mi nekada (supruga) Jelena, pa ja dođem kući s druge strane. Sada nisam znao, parkirao sam auto i susreo se s njima - rekao je Čedomir Jovanović.

Jovanović je istakao da "oni koji su ih poslali, znaju zašto ih šalju".

- To je moglo i drugačije da se završi, kome to treba? Jeste, razbio sam (staklo na lokalu brze hrane), žao mi je. Tu stalno sede i odatle me provociraju, i nemam opravdanja. Zamislite da sam sinoć bio sa devojčicama u kolima, a moglo je i to da se dogodi! Niko tu nije od juče! Svi znamo kako se pre ili kasnije to završava, izlistajte njihove biografije, pa ćete videti - rekao je Jovanović.

Jovanović je kazao da "nije siguran da ih štiti država".

- Nema mesta za njih i za nas u ovom gradu na ulicama. Mislim da je ovo danas posledica mnogo čega. Šta bi (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić radio da se noćas dogodilo nešto teže? Kome bi on objasnio da se meni nešto dogodilo? Pa ne bi se tako pričalo da sam ja pijan! Kada sam video te vesti doneli su mi iz restorana čašu viskija da se smirim - rekao je Jovanović.